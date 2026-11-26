Momentos de tensión se vivieron hace instantes en plena calle, después de que una camioneta se prendiera fuego por completo en la intersección de Alvarado y 20 de septiembre.

Según pudo saber 0223, un conductor que circulaba por Alvarado sintió un desperfecto en el vehículo y decidió frenar. En cuestión de segundos empezó a salir humo del capot y empezaron a verse las llamas.

Ocurrió hace unas horas en el limite de los barrios San José y Plaza Peralta Ramos. Carlos, el conductor de la camioneta, es un plomero que utilizaba el vehículo para transportar sus herramientas de trabajo.

El incendio llamó la atención de vecinas y vecinos y requirió la intervención de una dotación de Bomberos para ser extinguido. En imágenes que pudieron captar los testigos se puede ver la magnitud del despliegue que debieron realizar.

Las causas del siniestro son ahora materia de investigación. Afortunadamente no se registraron heridos, pero el daño del vehículo es total.