Una dotación de Bomberos asistió al lugar y comenzó a trabajar para extinguir las llamas.

Una dotación del Cuartel de Bomberos Centro debió asistir este lunes por la tarde a una vivienda del barrio La Perla que sufrió un incendio en el sector del techo, donde comenzó a desprenderse una espesa columna de humo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:30 en un inmueble de dos plantas ubicado en Salta y Balcarce, donde el foco ígneo se habría originado en el piso superior y provocó que una humareda comenzara a expandirse por la zona, lo que generó preocupación entre los vecinos.

Aunque por el momento se desconocen las causas que originaron las llamas, una dotación de bomberos llegó rápidamente a la zona y los efectivos iniciaron las tareas para sofocar el fuego desde el sector de la terraza.

Según informaron desde el cuartel, se trató de un incendio declarado en el entretecho del inmueble, aunque los propietarios ya no se hallaban en el interior cuando se presentaron en el lugar.

Después de unos pocos minutos, la situación fue controlada por el personal y más allá de los daños estructurales en el techo, no se registraron heridos.