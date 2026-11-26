Un incendio provocó anoche escenas de nerviosismo en el barrio Estación Terminal y un grupo de familias debieron ser evacuadas. Los vecinos advierten que el siniestro fue provocado por un hombre con problemas de salud mental y temen a que haya nuevos incidentes que los pongan en riesgo.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 en un edificio de dos plantas de Arenales al 3000, mientras se disputaba el partido de Boca-Independiente Rivadavia, cuando algunas familias comenzaron a sentir olor a quemado y rápidamente el humo comenzó a ingresar a sus viviendas.

Un llamado al 911 alertó a bomberos y a personal policial, que ordenaron la evacuación del edificio y cortaron el tránsito, ante el temor y la incertidumbre de los vecinos de la zona.

Una dotación del Cuartel Centro trabajó sobre uno de los 5 departamentos y pudo sofocar el foco ígneo, que se habría iniciado en una moto Honda C-90 guardado en el domicilio afectado. Las llamas dañaron además parte del amoblamiento del living-comedor.

Una ambulancia del Same acudió a la emergencia y constató ningún herido, tanto en los dos ocupantes -padre e hijo- del departamento afectado como los otros propietarios.

Un grupo de vecinos se comunicaron con 0223 y expresaron su preocupación por la presencia del hijo del propietario del departamento, que padece problemas de salud mental y que se habría quedado dormido con un cigarrillo en la mano. “Es un riesgo para sí y terceros. Esperemos que algún día no haga otro desastre”, afirmaron a este medio.