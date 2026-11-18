Identificaron al hombre que murió en el incendio: era trabajador municipal

El hombre de 76 años que falleció este martes durante un incendio en una vivienda del barrio Nuevo Golf fue identificado como Juan Brets, trabajador jubilado que durante años se desempeñó en el Complejo Social y Deportivo del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Brets trabajaba como casero y parquero del predio, tareas que continuó realizando incluso después de jubilarse. Quienes lo conocieron lo recordaron como una excelente persona y destacaron el vínculo que había construido durante sus años de trabajo.

El trágico episodio ocurrió en una vivienda ubicada en Cerrito al 3500, donde se encontraba junto a su pareja. De acuerdo a la información oficial, la mujer habría logrado salir ilesa del lugar.

Al arribar, una dotación de Bomberos del Cuartel Puerto encontró un incendio declarado en una construcción ubicada al fondo del terreno. Debido a que no pudieron interrumpir completamente el suministro eléctrico, los efectivos debieron combatir las llamas desde el exterior.

Una vez controlado el fuego, se realizó el corte del cableado exterior y se aguardó la intervención de Policía Científica y de los peritos correspondientes.

A través de sus redes sociales, el Sindicato de Trabajadores Municipales despidió con pesar a Brets y expresó sus condolencias por su fallecimiento. "Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este doloroso momento", manifestaron.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ N° 1 y de la Comisaría Quinta, que deberán establecer cómo se inició el incendio y las circunstancias en las que se produjo la muerte.