Las imágenes son impactantes y generaron susto entre los vecinos que aún no tienen novedades sobre lo sucedido: investigan si el intento de robo de un taxi terminó con el incendio intencional del vehículo de trabajo por parte de desconocidos, que huyeron del lugar.

El hecho ocurrió este jueves a las 3 de la madrugada de este jueves cuando vecinos de Necochea y Luis Borges, en el barrio Villa Primera, se despertaron por ruidos en la calle y vieron a un taxi envuelto en llamas.

Luego de llamar a los bomberos, algunos filmaron la escena y enviaron las imágenes a 0223. Algunos de los vecinos afirma que el taxi –licencia 2005- era de un hombre que vive en la cuadra. “Se lo quisieron robar y como no pudieron, lo prendieron fuego”, sentenció una mujer.

El vehículo era un Fiat Siena de cinco puertas, con tubo GNC, que estaba estacionado y sin ocupantes. Por el momento, nadie lo reclamó de forma oficial.

Una dotación de bomberos del Cuartel Monolito acudió al lugar pero se encontró con el siniestro en avanzado estado de combustión y no pudieron hacer nada para evitar los daños, que fueron totales.