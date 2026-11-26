La joven se encontraba de vacaciones en Cancún cuando descubrió su enfermedad. Foto ilustrativa.

Unas vacaciones soñadas en Cancún tomaron un rumbo inesperado para una marplatense, cuando comenzó a sentirse mal y tras un análisis clínico se le descubrió una grave enfermedad que necesita con urgencia una intervención quirúrgica y la ayuda de todos.

Todo comenzó hace unos días cuando Aldana empezó a sufrir graves episodios de sangrado y desmayos mientras se encontraba disfrutando de las paradisíacas playas mexicanas, lo que motivó un traslado de urgencia a un hospital local: los médicos le diagnosticaron un tumor maligno en el útero y determinaron que debía ser operada cuanto antes.

La situación fue dada a conocer por Ignacio Bonatti, su pareja, que a través de las redes sociales, realizó un pedido de colaboración para poder afrontar los elevados costos del tratamiento médico.

Según explicó, la intervención quirúrgica tiene un costo de 90 millones de pesos argentinos, a lo que deben sumarse los gastos de internación, la estadía previa a la operación y la asistencia médica.

Si bien cuentan con un seguro de asistencia al viajero contratado antes de partir de vacaciones, la cobertura no alcanza a cubrir la mitad de los gastos, por lo que familiares y allegados comenzaron a reunir dinero para afrontar la emergencia.

Ante este difícil panorama, la familia solicita la colaboración de quienes puedan realizar un aporte económico, sin importar el monto, ya que todo lo recaudado será destinado a cubrir los gastos médicos y operatorios de Aldana.

“Entre toda la familia llegamos a alcanzar una buena suma, pero así y todo nos faltaría”, expresó su pareja en una historia a través de su cuenta de Instagram.

Ignacio agradeció cualquier tipo de ayuda y apeló a la solidaridad de la gente para que Aldana pueda operarse cuanto antes.

Quien pueda colaborar, cualquier sea el importe, puede hacer una transferencia bancaria.

Alias: Nachito.98.bonatti

Titular: Juan Ignacio Bonatti Carro