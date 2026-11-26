Buscan desesperadamente a una adolescente de 14 años que se fue de su casa

Una adolescente de 14 años es intensamente buscada luego de ausentarse de su casa el lunes. Su madre realizó la denuncia policial y pidió colaboración para dar con su paradero. La joven tiene cabello oscuro, ojos marrones y un tatuaje con el número 777 en el cuello.

Se trata de Luna, quien se retiró de su domicilio y desde entonces su familia desconoce dónde se encuentra. Romina, su mamá, contó en diálogo con 0223 que el episodio comenzó el domingo, cuando la adolescente pidió permiso para encontrarse con unas amigas en el centro.

Según relató, la joven salió cerca de las 15.30 y debía regresar alrededor de las 19.30. Sin embargo, cuando su madre se comunicó para saber dónde estaba, Luna le dijo que se encontraba en la casa de una amiga, aunque se negó a brindar la dirección o identificarla. Luego, la bloqueó y dejó de responder los mensajes.

Ante la falta de información, Romina se comunicó con el padre de la adolescente e intentó localizarla durante toda la noche. El lunes, después de terminar su jornada laboral, se presentó en una dependencia policial para radicar la denuncia. La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno, que comenzó a realizar distintos cruces de información.

La madre contó que, horas después de efectuar la denuncia, Luna regresó a su casa, pero volvió a retirarse. "Al rato vino como si nada, venía del shopping. Discutimos y le dije que le iba a sacar el celular, que le iba a sacar todo. Se me reía en la cara", recordó. Según explicó, posteriormente tomó una llave y se fue nuevamente.

Aunque la familia cree que podría estar en la casa de alguna amiga, todavía no pudo confirmar dónde se encuentra. "Para mí sigue desaparecida porque yo no sé dónde está. No es que la voy a buscar a tal, en tal dirección", expresó Romina, quien continúa intentando obtener información sobre su hija.

Quienes puedan aportar datos que permitan encontrar a Luna pueden comunicarse al 911, o a los teléfonos 2235324080 y 2234395633.