Dejó la bicicleta en la escuela por la lluvia y se la robaron: piden ayuda para recuperarla

Una bicicleta fue robada del edificio donde funcionan la Escuela Primaria N° 52 y la Escuela de Educación Secundaria N° 83, en el barrio San Eduardo de Chapadmalal, y la comunidad educativa inició una campaña para intentar recuperarla.

Según informaron, el rodado pertenece a un estudiante de segundo año que había dejado la bicicleta en la escuela debido a la lluvia. Sin embargo, posteriormente se la robaron del establecimiento ubicado en la zona de calle 845 y 6.

Se trata de una bicicleta marca OXEA, de color negro y azul, y sus dueños esperan poder recuperarla con la colaboración de los vecinos.

El rodado, de color negro y azul, fue sustraído del edificio donde funcionan la Escuela Primaria N° 52 y la Secundaria N° 83.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, solicitaron que quienes hayan visto la bicicleta o tengan información sobre su paradero se comuniquen con la escuela.

“Entre todos podemos ayudar a que vuelva a su dueño”, es el mensaje con el que apelan a la solidaridad de la comunidad para que el joven pueda recuperar su medio de transporte para ir a estudiar.