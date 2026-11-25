El 28 de julio de 2024, Franco Hermida (21) se encontraba en una reunión con amigos en el barrio Belisario Roldán, cuando un grupo de personas que nunca fueron identificadas baleó la vivienda y uno de los disparos impactó en su espalda, provocándole una grave lesión medular. A más de dos años del hecho, su familia necesita ayuda para que el joven pueda continuar con su tratamiento y rehabilitación.

Según habían precisado meses atrás, la bala le perforó el intestino delgado y le provocó una grave hemorragia interna, por lo que debió ser sometido a una cirugía de urgencia para salvarle la vida. Además, el proyectil fracturó las vértebras L3 y L4 y los fragmentos óseos lesionaron la médula espinal, lo que le dejó secuelas permanentes. Franco perdió el 90% de la sensibilidad en la pierna izquierda y el 50% en la derecha.

El joven perdió la sensibilidad de su lado izquierdo en un 90%.

En la actualidad, Hermida no cuenta con obra social, luego de que su madre perdiera su empleo en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), donde trabajó durante 15 años. En este contexto, el joven fue reingresado hasta en tres oportunidades al Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), pero ahora debe afrontar por su cuenta los costos de las terapias y tratamientos.

"Me quedé en Pampa y la vía", remarcó su madre, Verónica, en diálogo con 0223, al describir la situación que atraviesa la familia tras las derivaciones a institutos privados y la imposibilidad de costearlos. La falta de respuestas y de recursos también repercutió en el estado emocional de su hijo, quien actualmente se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.

Franco Hermida, de 21 años, recibió un tiro cuando se encontraba en la casa de unos amigos.

La desesperación de Verónica es tal que incluso intentó comunicarse con el intendente Guillermo Montenegro y envió cartas a los gobiernos municipal, provincial y nacional, aunque no obtuvo respuestas. Ante esta situación, decidió recurrir a los medios de comunicación para visibilizar el caso y apelar a la solidaridad de la comunidad.

Más allá de las dificultades de movilidad, el joven padece dolores neuropáticos crónicos y complicaciones intestinales y urinarias que le provocan un sufrimiento diario. "Ya no le está soportando la medicación y no hay nada para hacer -para calmar los dolores-. Y para operarlo nos dijeron que tenemos que esperar por lo menos un año más porque se le hizo un meningocele", explicó su madre.

En este difícil contexto, Verónica aseguró que ya no sabe "dónde gritar" para conseguir ayuda y pidió difusión para que la situación de su hijo pueda llegar a quienes estén en condiciones de colaborar. Aquellos que deseen ayudar a Franco pueden realizar una transferencia al alias "Blueeyes33", a nombre de Verónica Hermida.