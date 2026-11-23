Los alegatos del juicio por la muerte de Ariel “Toty” Rosales terminaron este lunes con pedidos de condena de hasta 6 años de prisión por parte de la Fiscalía y la querella, mientras que la defensa reclamó la absolución del acusado extranjero. La sentencia se conocerá la semana próxima.

En concreto, el fiscal Germán Vera Tapia pidió una pena de 5 años de prisión por homicidio culposo agravado y calificado por culpa temeraria, además de la unificación de la condena por una pena anterior en 8 años y 10 años de inhabilitación para conducir.

El turista declaró que venía "de caravana" cuando chocó y mató a Rosales, de 41 años.

Su decisión de modificar la imputación original -homicidio simple con dolo eventual- de Estanis Tabasca Rebolledo, el ciudadano venezolano acusado por el hecho, tuvo un impacto directo en la expectativa de pena: mientras que la figura anterior contemplaba entre 8 y 25 años de prisión, la nueva tan solo prevé un máximo de 6 años.

Fue en ese sentido que el abogado Federico Adler, en representación de la querella, adhirió a la misma calificación legal y solicitó 6 años de prisión, una pena unificada de 9 años y también 10 años de inhabilitación para manejar.

Rosales, de 41 años, se dirigía al trabajo cuando fue embestido por el auto del acusado.

Por su lado, la defensa encabezada por César Sivo pidió la absolución del acusado al sostener que el hecho se produjo de manera involuntaria y que no existió nexo causal entre su conducta y la muerte de Rosales.

De manera subsidiaria, en caso de que el tribunal no haga lugar a esos planteos, reclamó que se aplique el mínimo de la pena prevista para el homicidio culposo agravado. Además, se opuso a una unificación aritmética de las condenas y pidió que no se declare la reincidencia.

Ahora, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 deberán analizar los argumentos de las partes y resolver la situación del acusado, que se conocerá el jueves 3 de diciembre.