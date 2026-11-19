Comenzó esta mañana el juicio contra Estanis Tabasca Rebolledo, un turista venezolano que se encontraba en Mar del Plata para trabajar como chofer de aplicación y que en la mañana del lunes 19 de enero, manejando un Fiat Cronos en contramano por la avenida Independencia, chocó de frente contra una Peugeot Partner y una moto Honda XR 150 de Ariel Eduardo “Toty” Rosales, de 41 años, esposo y padre de dos hijos, que dos horas después murió en el hospital.

Tabasca Rebolledo llegó al juicio con la imputación por homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena que puede llegar a los 25 años de prisión. Sin embargo, este jueves el fiscal Germán Vera Tapia sostuvo la calificación de homicidio culposo agravado y calificado, -agravado por conducción de vehículo a motor y calificado por acción temeraria- que prevé una pena máxima que podría llegar a los 6 años.

"Para mí no tiene perdón"

Mariángeles es la esposa de "Toty" Rosales y minutos previos al inicio del juicio, habló con 0223 y se mostró confiada a que el conductor del auto que mató a su marido vaya a la cárcel y tenga una sentencia ejemplar.

En ese marco, afirmó que "hay muchas pruebas" que comprometen al turista venezolano, que manejaba en forma temeraria y en contramano a gran velocidad por la avenida Independencia.

Ariel Eduardo “Toty” Rosales tenía 41 años y esa mañana iba a trabajar.

"Mi expectativa es que resuelvan en una buena condena, pero hay que esperar. Yo no tengo mucha idea de esto porque es la primera vez que me toca vivir esto, algo tan doloroso, así que estoy con todas las expectativas. La justicia sabrá lo que hace. Hace un tiempo vi al acusado en una audiencia. Habían pedido el arresto domiciliario. Él me pidió perdón, pero bueno... para mí no tiene perdón", aseguró.

Así fue el violento choque

El trágico episodio ocurrió en la mañana del lunes 19 de enero, cuando el turista conducía un Fiat Cronos en contramano por la avenida Independencia y al llegar a la intersección con Castelli, colisionó contra una Peugeot Partner que manejaba un hombre y la moto Honda XR 150 de Rosales, de 41 años.

Una ambulancia del Same se hizo presente en el lugar y trasladó de urgencia al motociclista, quien murió minutos después de las ocho de la mañana en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Un video muestra cómo fue en parte el brutal choque, cuando el Fiat Cronos blanco, que se dirigía a Juan B.Justo, se cruzó de carril y provoca el trágico desenlace.