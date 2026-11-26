Un operativo de emergencia permitió rescatar a dos nadadores que habían quedado atrapados por la corriente en el mar, a la altura de Playa Chica. Se trata de un hombre y una mujer, los dos integrantes de Prefectura Naval, que habían salido a nadar y no habían regresado.

El hecho se conoció alrededor de las 15:10, cuando el personal de las embarcaciones de Guardavidas recibió un llamado de Prefectura. Según el relato de los compañeros, los dos nadadores habían ingresado al mar cerca de las 13 y ya había pasado el tiempo prudencial de trayecto sin novedades de ninguno.

Ante la preocupación del equipo, se puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate que involucró a las dos motos de agua de la escollera Norte y a un bote de Cabo Corrientes. Fue la última embarcación la que encontró a los dos nadadores a la altura de Playa Chica, en la zona comprendida entre Playa Grande y Cabo.

Los guardavidas involucrados en el operativo fueron Federico Requesens, Bruno Olivito, Fausto Arambulo y Juan Lopez Ipiña. La situación que encontraron fue delicada, porque los dos nadadores estaban pálidos y con dificultades para mantenerse en el agua por un posible cuadro de hipotermia. Afortunadamente fueron asistidos rápidamente y trasladados hasta la escollera Norte de Playa Grande, donde se había dispuesto el dispositivo de seguridad.

El recorrido que intentaron hacer y no fue

Los dos nadadores pertenecen a Prefectura Naval, pero al momento del hecho no estaban haciendo una actividad vinculada con sus funciones, sino que habían salido a nadar por cuenta propia.

Según la información preliminar, habrían ingresado al mar en Playa Grande con la intención de nadar hasta Varese. Aparentemente no conseguían completar el recorrido y decidieron regresar. En ese trayecto comenzaron a tener dificultades por la corriente y quedaron en una situación de riesgo.

Por suerte el aviso llegó a tiempo y el despliegue logró poner a salvo a los nadadores. "Las embarcaciones están para eso y hay personal capacitado para este tipo de situaciones", destacaron desde el operativo.