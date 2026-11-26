El proyecto de reforma obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra.

El Senado le dio media sanción al proyecto de reforma electoral que establece la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 2027. La iniciativa obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos, después de que La Libertad Avanza llegara a un acuerdo con distintos bloques aliados.

El proyecto originalmente contemplaba una reforma más amplia, pero llegó al recinto tras semanas de negociaciones y recortes para conseguir los votos necesarios. Ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados para convertirse finalmente en ley.

La principal modificación que implica la aprobación de la reforma es la suspensión de las PASO en el próximo año electoral. Así, los partidos políticos deberán resolver sus candidaturas en elecciones internas o los mecanismos de selección establecidos en sus respectivas cartas orgánicas.

El oficialismo defendió la medida con el argumento de reducir los costos del proceso electoral y evitar que los ciudadanos deban concurrir varias veces a votar. Por su parte la oposición cuestionó los cambios y advirtió sobre sus posibles consecuencias en la competencia interna de los partidos.

Otro de los puntos centrales de la reforma tiene que ver con la incorporación del régimen de Ficha Limpia, que le impedirá ser candidato a quien tenga una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia.

También se introducen modificaciones en la Boleta Única de Papel (BUP), que mantendrá la posibilidad de votar por candidatos de distintas fuerzas políticas, pero incorporará un casillero para elegir la lista completa de una agrupación con una sola marca.

Otro de los cambios será la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales en la primera vuelta. La instancia seguirá siendo obligatoria únicamente en caso de una segunda vuelta electoral.

Además, se habilitará la afiliación a los partidos políticos por medios digitales, mediante mecanismos de validación de identidad, y se modificará el régimen de publicidad electoral gratuita que los medios audiovisuales deben ceder a las agrupaciones políticas.

Cambios en las jornadas de votación

Entre las modificaciones que plantea la reforma también tiene lugar la flexibilización de la veda electoral. El proyecto habilita la realización de determinados espectáculos culturales y eventos masivos y modifica las limitaciones comerciales vinculadas con la venta de bebidas alcohólicas.

La iniciativa contempla también cambios en la representación argentina en el Parlamento del Mercosur. Se mantendrá suspendida la elección directa de sus representantes, que pasarán a ser designados por las legislaturas provinciales y el Congreso nacional.