El gobierno de La Libertad Avanza dio un paso crucial para modificar las reglas electorales a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027, con la aprobación de un dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y la intención de que sea tratado la próxima semana en una sesión de la Cámara Alta.

El texto definitivo se conoció el miércoles por la tarde e incluyó cambios relevantes, como la suspensión de las PASO y la habilitación para que las categorías provinciales se incorporen a la Boleta Única de Papel (BUP). Sin embargo, también quedaron afuera algunos de los puntos más sensibles de la iniciativa original, como la habilitación de las colectoras, la ampliación del financiamiento privado de las campañas y el endurecimiento de los requisitos para constituir un partido político nacional.

La Comisión de Asuntos Constitucionales le dio dictamen al proyecto de La Libertad Avanza.

Sin PASO en 2027

El más significativo de los cambios es temporal y regirá únicamente para las próximas elecciones, con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) establecidas por la Ley 26.571, tal como había ocurrido en 2025. Sin embargo, su trascendencia será mayor en esta oportunidad, ya que las internas para definir candidaturas a diputados y senadores son poco habituales, mientras que ese escenario es más frecuente en las elecciones presidenciales.

De este modo, el calendario electoral comenzaría directamente con las elecciones generales, posiblemente en octubre, en las que cada partido o frente podrá presentar una sola lista por categoría. Así, cada espacio deberá resolver internamente la postulación de sus candidatos. Si decide hacerlo mediante elecciones, estas serán de carácter interno y sin intervención estatal.

El proyecto tendería a que se vuelvan a unificar las elecciones en provincia de Buenos Aires.

Las principales lecturas políticas apuntan a que uno de los objetivos del gobierno de Javier Milei es dificultar la organización del principal espacio opositor, el peronismo, que actualmente cuenta con varios posibles candidatos presidenciales. La suspensión de las PASO, si la reforma prospera, le quitaría una herramienta para dirimir sus internas en las urnas. Sin embargo, las miradas también apuntan a la propia interna libertaria, donde los sectores más cercanos a Milei observan con desconfianza los movimientos de Patricia Bullrich y una eventual intención de competir en unas PASO.

La suspensión de las primarias también tiene un trasfondo económico. En el equipo del ministro Luis Caputo ven con preocupación la posibilidad de que un resultado negativo para el gobierno en unas eventuales PASO de agosto genere un clima de mayor inestabilidad económica durante los dos meses siguientes, de cara a las generales, y termine condicionando las posibilidades de reelección de Milei.

Gobernador e intendente, adentro de la Boleta Única con el presidente

De sancionarse la ley, en 2027 los candidatos a gobernador e intendente podrán integrar la BUP junto con los postulantes a cargos nacionales. El proyecto modifica la Ley 15.262 y permite que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieran al régimen de simultaneidad electoral, de modo que las categorías provinciales y municipales puedan incorporarse a la misma boleta de papel.

Es una posibilidad que actualmente no está contemplada y cuya ausencia tuvo consecuencias concretas en 2025, cuando la provincia de Buenos Aires desdobló sus elecciones. En septiembre se eligieron diputados y senadores bonaerenses y concejales en los 135 municipios, mientras que la elección de diputados nacionales se realizó por separado en octubre.

Cambio trascendental. Los candidatos a gobernador e intendente podrán integrar la BUP junto al presidente.

Esto se debe a que la legislación vigente limita la Boleta Única de Papel a las categorías nacionales —presidente, senadores y diputados— y no contempla la incorporación de candidatos provinciales y municipales. Con esta modificación, la elección de gobernador bonaerense y de intendente de General Pueyrredon podría realizarse junto con la presidencial, como ocurrió históricamente con el sistema de boletas partidarias.

Los otros cambios del proyecto oficialista

Ficha Limpia. La propuesta incorpora a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos una nueva causal de inhabilitación para quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia. Para que la restricción opere en un determinado proceso electoral, la sentencia deberá haber sido confirmada antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios. La prohibición no se limita a la posibilidad de ser candidato, sino que también alcanza la designación en determinados cargos del Poder Ejecutivo. Además, se crea un Registro Público de Ficha Limpia, una base de datos que reunirá la información de las personas alcanzadas por estas inhabilitaciones.

Los debates presidenciales dejan de ser obligatorios. Actualmente, los candidatos presidenciales están obligados a participar de los debates previos a las elecciones generales y, en caso de ausentarse, reciben sanciones, entre ellas restricciones vinculadas con la publicidad electoral gratuita. Con la reforma, la participación pasa a ser optativa y también se elimina la obligatoriedad de realizar un debate en caso de balotaje, aunque la Cámara Nacional Electoral podrá organizarlo.

Afiliación digital a los partidos políticos. Se mantiene el sistema de afiliación en papel y se incorpora la posibilidad de realizar el trámite por medios electrónicos, mediante mecanismos de autenticación de identidad.

Votación por lista completa. El sistema actual de Boleta Única de Papel permite marcar una opción para cada categoría, pero no contempla un casillero para votar a todos los candidatos de una misma agrupación. La reforma incorpora esa posibilidad, de modo que el elector podrá optar por una lista completa o seleccionar candidatos de distintos espacios para cada categoría.

La asistencia al debate presidencial dejará de ser obligatoria y en el balotaje incluso podría no realizarse.

Reducción de los espacios gratuitos de publicidad electoral. Se reduce del 5% al 2,5% el tiempo total de programación que los servicios de comunicación audiovisual y televisión por suscripción deben ceder gratuitamente para la publicidad de los candidatos durante las campañas electorales.

Se habilita la publicidad electoral fuera de los períodos de campaña. La nueva redacción establece que los avisos publicitarios destinados a promover candidatos a cargos electivos, así como los mensajes alusivos a partidos políticos y sus actividades, podrán difundirse incluso fuera de los plazos establecidos formalmente para las campañas electorales.

Elección de los parlamentarios del Mercosur. Actualmente, los 43 representantes argentinos en el Parlasur son elegidos por voto popular: 19 por distrito nacional y 24 por distritos provinciales, con un representante por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la reforma, dejarán de ser elegidos directamente por la ciudadanía. Los 19 representantes nacionales serán designados por el Congreso -12 diputados y siete senadores-, mientras que los otros 24 serán elegidos por las respectivas legislaturas provinciales entre sus propios integrantes. De esta manera, un legislador podrá desempeñarse simultáneamente como diputado o senador nacional y parlamentario del Mercosur, sin recibir una remuneración adicional por esta última función.