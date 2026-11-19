La venta de alcohol quedaría habilita durante la veda, de acuerdo al proyecto que consiguió dictamen en el Senado.

El proyecto del gobierno nacional para modificar el sistema electoral, que este miércoles consiguió dictamen en el Senado, no solo incorpora novedades como la suspensión de las PASO y la posibilidad de integrar candidatos provinciales en la Boleta Única de Papel (BUP), sino que también elimina una serie de prohibiciones históricas que acompañan a cada proceso electoral desde la noche del sábado.

La iniciativa libertaria deroga dos incisos del artículo 71 del Código Electoral Nacional, establecido por la Ley 19.945, que contienen restricciones ampliamente conocidas por la mayoría del electorado y que buscan garantizar condiciones adecuadas para la concurrencia a las urnas, como también favorecer la participación electoral.

Fiestas, sin prohibición. La actividad nocturna quedaría habilitada en la previa de las elecciones, según el dictamen aprobado en el Senado.

Por un lado, en caso de sancionarse la ley, se eliminará la prohibición de vender bebidas alcohólicas durante los comicios. Actualmente, la normativa restringe el expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas desde las 12 horas anteriores a la apertura de las urnas -es decir, desde las 20 del sábado- hasta tres horas después del cierre de la votación, a las 21 del domingo.

La medida apunta a garantizar que los electores se encuentren en condiciones físicas y psíquicas adecuadas al momento de ejercer su derecho al voto y elegir a quienes tendrán responsabilidades de gobierno, desde el presidente hasta los gobernadores e intendentes.

En la misma línea, el proyecto oficialista también elimina la prohibición que rige durante ese período para la realización de espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales y deportivas, así como toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

El proyecto permite que un domingo de elecciones se juegue la fecha del fútbol profesional.

De esta manera, el sábado por la noche podrán abrir boliches, bares y restaurantes, entre otros establecimientos, y también podrán realizarse recitales, obras teatrales y funciones de cine.

La modificación también permitiría que durante el domingo se desarrollen las habituales competencias deportivas amateurs y profesionales, como los partidos de fútbol de Primera División. Claro está que la decisión dependerá de cada asociación o entidad organizadora de las competencias.

El proyecto premonitorio de un concejal del PRO

En mayo de 2025, el concejal Julián Bussetti presentó un proyecto de declaración para que el Concejo Deliberante solicitara al Congreso de la Nación la eliminación de los dos incisos del artículo 71 del Código Electoral Nacional que ahora fueron incorporados al proyecto de reforma electoral.

El edil justificó la propuesta al considerar que "resulta anacrónico que el Estado imponga una paralización parcial de la vida económica, cultural y social", con especial atención en los perjuicios que las restricciones generan sobre la actividad económica.

En 2025, Bussetti impulsó un pedido para pedir los cambios al Congreso. No fue aprobado.

Finalmente, planteó que las prohibiciones "resultan absolutamente incompatibles con una ciudad moderna, turística y gastronómica, donde los domingos -día habitual de elecciones- representan para muchos rubros una jornada clave en términos de ingresos, facturación y generación de empleo".

El proyecto llegó a ser aprobado en la Comisión de Industria, con el voto en contra de la oposición y la abstención de la UCR, que le restó relevancia a la iniciativa. Sin embargo, la propuesta finalmente quedó en la nada, ya que la siguiente comisión que debía tratarla, la de Legislación, nunca la incorporó a su temario.