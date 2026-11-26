Un hombre acusado de abusar sexualmente de manera reiterada de la hija de su pareja, desde que la víctima tenía 11 años seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmara su prisión preventiva.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024 en dos domicilios de Coronel Vidal: el primero de los episodios habría consistido en tocamientos y besos de índole sexual, mientras que en una segunda etapa se le atribuyen abusos con acceso carnal.

Se definió en Tribunales.

Para la fiscalía, las situaciones se produjeron de manera continuada, aprovechando el vínculo de confianza y convivencia con la menor. En la causa tuvo especial relevancia la declaración de la adolescente mediante cámara Gesell y los informes psicológicos y testimonios de una tía, una vecina y la madre de una amiga de la víctima, quienes señalaron que la joven les había contado lo sucedido.

La defensa apeló la prisión preventiva y cuestionó la valoración de las pruebas al sostener que existían contradicciones en el relato, testimonios que respaldaban la inocencia del acusado y elementos que, a su criterio, no habían sido considerados por la jueza de Garantías Rosa Frende. También reclamó que el imputado pudiera continuar el proceso en libertad.

Sin embargo, los jueces de la Sala I consideraron que la declaración de la víctima presentaba características de coherencia y espontaneidad y que estaba respaldada por otros indicios. Además, señalaron que los testimonios aportados por la defensa no alcanzaban para desvirtuar, en esta etapa del proceso, la hipótesis de la fiscalía.

Lo resolvió la Sala I.

Los Jueces Leandro Favaro y Gastón de Marco entendieron que existían riesgos procesales y decidieron mantener la detención, tanto por la gravedad de los delitos imputados —que contemplan penas de entre 8 y 20 años de prisión— como por la posibilidad de que el acusado pudiera influir sobre la víctima o eventuales testigos.

De esta manera rechazaron el planteo de la defensa y confirmaron la prisión preventiva que había sido dictada el 18 de septiembre de 2026: A.M. permanece detenido desde el 24 de agosto.