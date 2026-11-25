Un hombre de Mar del Plata deberá recibir una indemnización de $20.929.000 más intereses después de que la Justicia comprobara graves fallas en una casa prefabricada que había comprado. La vivienda, de 91 metros cuadrados, presentaba problemas en las paredes, filtraciones y defectos en el techo que obligaron al propietario a realizar distintas reparaciones para poder instalarse.

Cómo fue la condena de la Justicia por las fallas en la casa prefabricada

La construcción fue instalada en septiembre de 2017 y, desde el comienzo, el comprador advirtió que el techo estaba despegado y que había agujeros en las paredes por donde ingresaba agua. También señaló que algunas terminaciones estaban incompletas y que debió afrontar arreglos por su cuenta para evitar que el deterioro avanzara. Ante la falta de una solución, inició una demanda por daños y perjuicios contra la empresa responsable.

La pericia confirmó múltiples defectos.

Durante el juicio, una arquitecta inspeccionó el inmueble y elaboró una pericia que confirmó múltiples defectos. Los paneles exteriores estaban mal apoyados sobre la base, las ventanas no se encontraban correctamente niveladas y algunas puertas tenían problemas de colocación. Además, los tirantes de madera del techo estaban demasiado separados y había espacios por los que podían ingresar agua y viento.

El informe también describió cielorrasos desnivelados, placas mal colocadas, grietas y cerámicos rotos. La especialista concluyó que la construcción no había sido ejecutada de acuerdo con las reglas básicas del oficio y que las fallas afectaban las condiciones de habitabilidad y confort. Con esas pruebas, el juzgado consideró que la empresa había incumplido el contrato y debía responder por los perjuicios ocasionados.

Las fallas complicaban las condiciones de habitabilidad.

La condena quedó fijada en $20.929.000 más intereses: $15.929.000 por los gastos de reparación y $5 millones por daño moral, este último ítem respaldado también por una pericia psicológica. En cambio, el juez rechazó los reclamos por desvalorización de la propiedad y alquiler de otra vivienda porque no consideró que estuvieran suficientemente acreditados. Para calcular los intereses desde la sentencia hasta el pago, dispuso aplicar la tasa activa del Banco Provincia para descubiertos en cuenta corriente sin acuerdo.