En cumplimiento de los tiempos procesales y en sintonía con el desarrollo de la investigación, la fiscal Constanza Mandagarán pidió que a los dos acusados de matar a un hombre a puñaladas tras una pelea en el barrio Nueva Pompeya se les dicte la prisión preventiva y permanezcan detenidos.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 sostuvo la existencia de los elementos suficientes para que el Juzgado de Garantías N°1 confirme la medida solicitada para que Jorge Salcedo y Claudio Pérez sigan alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Los imputados, de 44 y 41 años, tuvieron distintos defensores en su presentación en Tribunales ya que la Defensa Oficial consideró que tenían intereses encontrados: ninguno de los dos quiso dar inicialmente su versión de los hechos.

Ambos imputados registran múltiples procesos penales previos y fueron aprehendidos tras un allanamiento de urgencia que se hizo en la vivienda de calle Olazabal entre Maipú y Libertad donde secuestraron un cuchillo y prendas de vestir con manchas hemáticas.

La víctima cayó en la mitad de la calle.

Tal como se informó, la autopsia practicada confirmó que el deceso de Oliva Contreras fue producto de la herida que recibió en el lado izquierdo del tórax. La dinámica de los hechos quedó parcialmente confirmada con las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraron cuando la víctima ingresó a la casa con una persona y minutos después salió mientras la sujetaban del cuello.

Allí se vio cómo lo empujaron contra un cantero de la vereda antes de patearlo y tirarlo al medio de la calle, lugar donde fue hallado por el personal policial que arribó tras un llamado al 911.