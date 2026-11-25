Cumplía jornadas de hasta 14 horas sin francos ni pago de extras en un hotel y la Justicia ordenó indemnizarla

Una trabajadora de un hotel consiguió un fallo favorable en la Justicia laboral después de denunciar que cumplía extensas jornadas, sin francos ni pago de horas extras. La Cámara confirmó que debía recibir una indemnización de $1.087.152 y estableció que la habitación donde vivía junto a su hijo también debía computarse como parte de su salario.

La empleada había denunciado que trabajaba de lunes a lunes, de 9 a 23, sin percibir una compensación por las horas extraordinarias. La empresa, en cambio, sostuvo que sus turnos estaban distribuidos de otra manera, con horarios partidos de lunes a viernes y una jornada matutina los sábados. Sin embargo, los testimonios incorporados durante el juicio respaldaron la versión de la trabajadora.

Según declararon los testigos, la mujer se ocupaba de distintas tareas dentro del establecimiento, entre ellas limpieza, mantenimiento, pintura y cobro de alquileres. También aseguraron que la veían trabajar desde primeras horas de la mañana y hasta entrada la noche, incluso cuando recibía pasajeros o realizaba reparaciones.

A esas responsabilidades se sumaba la vigilancia del hotel. La empleada vivía allí junto a su hijo menor de edad y tenía a su cargo el monitoreo de las cámaras de seguridad cuando el propietario se ausentaba. Los inquilinos también recurrían a ella ante cualquier emergencia nocturna, mientras que su jornada podía comenzar antes de las 6.30 y extenderse hasta las 22 o 23.

Con las pruebas reunidas, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró acreditado que la mujer permanecía a disposición del establecimiento durante jornadas que superaban los límites legales. Por lo tanto, reconoció que correspondía el pago de las horas extras que no habían sido abonadas.

Otro de los puntos centrales del fallo fue la habitación que la trabajadora ocupaba dentro del hotel. Los jueces entendieron que ese espacio constituía una remuneración en especie, ya que su residencia en el lugar estaba vinculada con las tareas de atención y custodia que debía cumplir. En ese sentido, aplicaron los artículos 103 y 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contemplan la inclusión de determinados beneficios en especie dentro del salario.

La empleada había estimado el valor mensual de la vivienda en $1.000, una cifra que el tribunal consideró razonable. Finalmente, los magistrados concluyeron que la falta de pago de las horas extraordinarias y la omisión de registrar ese componente salarial configuraron incumplimientos graves del empleador. Por ese motivo, confirmaron la legitimidad del despido indirecto y la obligación de indemnizarla.