En este clima enrarecido por los efectos de El Niño, Mar del Plata vive días soleados y este jueves afortunadamente no se verá afectada por el viento, en una jornada bien primaveral, en la previa de un importante ascenso de las temperaturas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima superará apenas los 20 grados, aunque la jornada comenzó con una temperatura de 6 grados que a las 8 de la mañana ya era de 11 grados, con un cielo despejado, una humedad del 86% y viento en calma.

Durante la tarde se mantendrá el cielo despejado, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados y por la noche, el termómetro descenderá hasta los 18 grados. Además, no se esperan precipitaciones y el viento tendrá velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora.

Fin de semana de playa

El pronóstico extendido anticipa un adelanto del verano y promete varias horas de playa. Para este viernes se espera una máxima de 30 grados (aunque con mucho viento), mientras que el sábado y el domingo también tendrán registros que podrían alcanzar los 30 grados, con mínimas de 16 y 17 grados.

El lunes continuará el tiempo cálido, con una máxima prevista de 28 grados. En tanto, para el martes se anticipan 24 grados y el miércoles llegará un descenso más marcado, con una temperatura máxima estimada en 18 grados.