El pronóstico del tiempo para este jueves 26 de noviembre en Mar del Plata.

Luego de dos jornadas con alertas por fuertes vientos en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que las condiciones mejorarán este jueves y anticipó tres días consecutivos con temperaturas máximas de 30°.

En principio, se espera que el miércoles se despida con 11°, cielo despejado y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del sector sudeste. A partir de la madrugada del jueves, el viento perderá intensidad y soplará de manera leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

La máxima alcanzará los 30° durante tres días seguidos en la ciudad.

Para el jueves, el organismo pronosticó una temperatura máxima de 22° y una mínima de 9°, en una jornada en la que el sol será protagonista y el viento se mantendrá moderado. Correrá a una velocidad de entre 23 y 31 km/h, desde el noroeste durante la mañana y del oeste por la tarde, mientras que hacia el cierre del día disminuirá su intensidad y rotará al sector norte.

El calor llegaría desde el viernes, cuando está previsto que el termómetro alcance los 30°, aunque para la noche se mantiene una baja probabilidad de chaparrones, de entre 10 y 40 por ciento.

Las mismas temperaturas máximas proyectan para el sábado, en el que podrían registrarse tormentas aisladas durante la tarde, y también el domingo, sin precipitaciones.