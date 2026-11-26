La continuidad de la investigación por el robo que una familia sufrió en su casa del barrio Los Pinares derivó en la requisa del auto del detenido y el allanamiento en la habitación que ocupaba donde secuestraron varias municiones.

Tal como se informó, el hecho ocurrió durante el 24 de noviembre a la mañana cuando dos sujetos con sus rostros parcialmente cubiertos ingresaron al domicilio, exhibieron armas de fuego y redujeron a los moradores. Uno de ellos, de 41 años, fue golpeado y maniatado en la planta alta, mientras que su tía, de 71, y su abuelo, de 96, fueron mantenidos bajo amenaza en otra habitación.

Manopla y dinero secuestrado.

Los delincuentes exigieron dinero, revisaron distintos ambientes y se apoderaron de aproximadamente 400 mil pesos, dos celulares, notebooks, televisores, otros dispositivos electrónicos, prendas de vestir y efectos personales; finalmente, escaparon en una Chevrolet Meriva gris, propiedad de una de las víctimas.

A partir de las tareas investigativas y el análisis de registros fílmicos, personal de la comisaría sexta identificó un Volkswagen Voyage blanco que habría sido utilizado por los autores para llegar al lugar. En horas de la tarde, efectivos de la dependencia observaron el vehículo salir de un domicilio de calle Leguizamón al 500 e iniciaron un seguimiento, con apoyo del Comando de Patrullas Norte, que culminó con su interceptación en la rotonda de avenida Champagnat y avenida Luro.

Con los elementos reunidos, se concretó una orden de allanamiento en el domicilio vinculado al detenido, con la participación de grupos de investigación de distintas dependencias y personal de Caballería. En la habitación utilizada por el imputado, quien se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán se encontraron 18 municiones calibre nueve milímetros y un cartucho calibre .16.

Droga secuestrada en la requisa.

Durante la requisa del Volkswagen Voyage, realizada por personal de Policía Científica, se hallaron trece bolsas de nylon con una sustancia polvorienta blanca, una balanza, una manopla de hierro, documentación a nombre de otra persona y dinero en efectivo.

El fiscal Mariano Moyano, dispuso el secuestro de todos los elementos y la notificación al imputado por una causa de infracción a la Ley de estupefacientes, además de las actuaciones correspondientes por el robo agravado. La investigación continúa para establecer la posible participación de otras personas en el hecho.