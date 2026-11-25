El hecho ocurrió durante el 24 de noviembre a la mañana cuando dos sujetos con sus rostros parcialmente cubiertos ingresaron al domicilio, exhibieron armas de fuego y redujeron a los moradores.

Un hombre de 44 años fue detenido en el marco de la investigación por un violento robo en una vivienda de Cataluña al 8600 donde dos delincuentes armados sorprendieron a una familia mientras dormía, maniataron a sus integrantes y sustrajeron dinero, dispositivos electrónicos y un automóvil.

El hecho ocurrió durante el 24 de noviembre a la mañana cuando dos sujetos con sus rostros parcialmente cubiertos ingresaron al domicilio, exhibieron armas de fuego y redujeron a los moradores. Uno de ellos, de 41 años, fue golpeado y maniatado en la planta alta, mientras que su tía, de 71, y su abuelo, de 96, fueron mantenidos bajo amenaza en otra habitación.

Los delincuentes exigieron dinero, revisaron distintos ambientes y se apoderaron de aproximadamente 400 mil pesos, dos celulares, notebooks, televisores, otros dispositivos electrónicos, prendas de vestir y efectos personales; finalmente, escaparon en una Chevrolet Meriva gris, propiedad de una de las víctimas.

A partir de las tareas investigativas y el análisis de registros fílmicos, personal de la comisaría sexta identificó un Volkswagen Voyage blanco que habría sido utilizado por los autores para llegar al lugar. En horas de la tarde, efectivos de la dependencia observaron el vehículo salir de un domicilio de calle Leguizamón al 500 e iniciaron un seguimiento, con apoyo del Comando de Patrullas Norte, que culminó con su interceptación en la rotonda de avenida Champagnat y avenida Luro.

Como resultado del procedimiento fue detenido el sujeto señalado en la investigación y secuestraron el Volkswagen Voyage y un teléfono celular.

El fiscal Mariano Moyano dispuso la detención del imputado por robo agravado por escalamiento, uso de arma de fuego en sentido impropio —cuya aptitud de disparo no pudo acreditarse— y efracción, y el traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.