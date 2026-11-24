Se metieron en una casa, amenazaron y agredieron a los dueños
Son un hombre de 28 años y una mujer de 22. Fueron aprehendidos y quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una pareja que ingresó sin autorización al patio de una vivienda en el barrio Los Pinares, amenazó a los moradores y lesionó a uno de ellos fue aprehendida este martes por personal policial.
El hombre de 28 años y la mujer de 22 fueron atrapados en inmediaciones de la avenida Constitución y Daireaux, luego de ingresar sin autorización a un inmueble ubicado en Daireaux casi Valencia.
“Al ser sorprendidos por los moradores, ambos se tornaron agresivos, profirieron amenazas de muerte y provocaron lesiones leves en el rostro a una de las víctimas”, informaron autoridades policiales.
Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa por violación de domicilio, lesiones leves y amenazas. Ambos fueron remitidos a las correspondientes unidades penales -44 y 50- de Batán.
Leé también
Temas
Lo más
leído