Ocurrió en una vivienda ubicada en Daireaux casi Valencia, en el barrio Los Pinares.

Una pareja que ingresó sin autorización al patio de una vivienda en el barrio Los Pinares, amenazó a los moradores y lesionó a uno de ellos fue aprehendida este martes por personal policial.

El hombre de 28 años y la mujer de 22 fueron atrapados en inmediaciones de la avenida Constitución y Daireaux, luego de ingresar sin autorización a un inmueble ubicado en Daireaux casi Valencia.

“Al ser sorprendidos por los moradores, ambos se tornaron agresivos, profirieron amenazas de muerte y provocaron lesiones leves en el rostro a una de las víctimas”, informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa por violación de domicilio, lesiones leves y amenazas. Ambos fueron remitidos a las correspondientes unidades penales -44 y 50- de Batán.