Último día de la semana para aprovechar este beneficio en carnicerías de Cuenta DNI.

Son los últimos días de noviembre para que los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, puedan aprovechar una promoción especial que facilita el acceso a carnes y alimentos esenciales en carnicerías, granjas y pescaderías de barrio.

Cuenta DNI ofrece descuentos semanales en comercios de cercanía durante los últimos días de noviembre.

Este programa busca incentivar las compras en comercios de proximidad durante los días hábiles, de lunes a viernes, para evitar que el gasto se concentre en los fines de semana y promover un consumo más equilibrado y accesible para los vecinos.

El beneficio ofrece un tope semanal unificado de $6.000 que se comparte entre diferentes categorías de negocios de barrio, incluyendo carnicerías, almacenes, fiambrerías y verdulerías. Esto posibilita a los usuarios maximizar el descuento y gestionar mejor sus gastos.

Los beneficios de Cuenta DNI se aplican de manera automática al pagar en comercios adheridos.

No es necesario realizar trámites adicionales para acceder a la promoción; basta con abonar con Cuenta DNI en cualquiera de los comercios adheridos, donde el descuento se aplica de forma automática. Así, los vecinos pueden mantener un ahorro constante en productos de primera necesidad durante todo el mes.

La promoción de Cuenta DNI también incluye descuentos en gastronomía durante los fines de semana.

Descuentos disponibles durante noviembre:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $6.000 por persona, alcanzado con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $6.000 por persona, alcanzado con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 por persona, alcanzado con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 por persona, alcanzado con compras de $15.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope mensual unificado de $18.000 por persona, alcanzado con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días, con tope mensual unificado de $18.000 por persona, alcanzado con consumos de $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 por persona, alcanzado con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 por persona, alcanzado con compras de $15.000. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, alcanzado con consumos de $32.000.

25% de descuento los sábados y domingos, con tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, alcanzado con consumos de $32.000. YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los fines de semana en locales adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana y persona; no aplica para combustibles.

25% de descuento los fines de semana en locales adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana y persona; no aplica para combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con tope mensual de $15.000 por persona, alcanzado con consumos de $50.000.

30% de descuento todos los días, con tope mensual de $15.000 por persona, alcanzado con consumos de $50.000. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Además, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.