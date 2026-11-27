Con 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones, la oposición logró elevar de 7,35 a 11 billones de pesos los recursos destinados al sistema universitario nacional.

Tras la media sanción del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, que incluyó un incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales, desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) celebraron el resultado de la votación, aunque advirtieron que el conflicto está lejos de resolverse.

Con 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones, la oposición logró elevar de 7,35 a 11 billones de pesos los recursos destinados al sistema universitario nacional, en línea con lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La Universidad Nacional de Mar del Plata quedó incluida en el incremento presupuestario aprobado por Diputados para el sistema universitario nacional.

En diálogo con 0223, Abigail Araujo, secretaria general de ADUM, realizó un balance positivo de lo ocurrido en el Congreso y destacó las medidas de fuerza que llevó adelante la comunidad universitaria.

“Habíamos enfocado las últimas medidas de fuerza del sistema universitario a la lucha por el presupuesto para el año próximo. Habíamos pedido 11 billones desde el sistema universitario para funcionar mínimamente, de los cuales el Gobierno había ofrecido solamente siete”, explicó.

La advertencia de ADUM a Javier Milei ante un posible veto

Con el proyecto rumbo al Senado, Araujo aseguró que la comunidad universitaria mantendrá la presión sobre los legisladores y lanzó una advertencia al Presidente ante la posibilidad de que recurra a un veto.

Desde ADUM advirtieron que el conflicto continuará y anticiparon nuevas medidas si el Gobierno nacional veta el aumento del presupuesto universitario.

“Los pasos a seguir es no aflojar la presión, porque esto tiene que ir a la Cámara de Senadores, y estar atentos y decirle a Milei que si veta este artículo no va a tener paz el año que viene, porque el sistema universitario está de pie y va a seguir luchando”, sostuvo.

Pese al resultado favorable en Diputados, la dirigente sindical consideró que las diferencias con el Gobierno nacional exceden la discusión presupuestaria. “La verdad es que vamos a seguir en conflicto porque lo que entendemos es que el ataque a la universidad pública forma parte del modelo de Milei. A este modelo no le sirve producir profesionales, no le sirve financiar el conocimiento autónomo, no le sirve el pensamiento crítico”, cuestionó.

La comunidad universitaria mantendrá la presión sobre los senadores para que ratifiquen el incremento de recursos durante el tratamiento del proyecto en la Cámara alta.

Asimismo, Araujo alertó sobre las dificultades económicas de las casas de altos estudios: “Sin el presupuesto que se planteó no podíamos funcionar desde marzo del año próximo, por lo cual seguiremos atentos a cada acontecimiento para tomar las medidas que correspondan”.

Mónica Biasone destacó el trabajo conjunto de las universidades nacionales

Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Mónica Biasone, agradeció a los legisladores que acompañaron el incremento presupuestario y puso en valor las gestiones realizadas por las autoridades de las distintas casas de altos estudios.

La rectora de la UNMdP, Mónica Biasone, destacó que el aumento presupuestario fue producto de un trabajo coordinado entre las universidades nacionales.

“Este resultado fue producto de un trabajo coordinado de todo el sistema universitario”, expresó la rectora al conocerse la definición en Diputados.

Biasone, quien además preside la Comisión de Asuntos Económicos del CIN, destacó las conversaciones que mantuvieron los rectores con diputados y senadores para explicar las necesidades presupuestarias de las instituciones y garantizar la continuidad de las actividades académicas y científicas.

De cara al tratamiento del proyecto en la Cámara alta, la rectora manifestó su expectativa de que los senadores ratifiquen el incremento de los recursos y que el Gobierno nacional respete la decisión del Congreso. También remarcó la importancia de contar con un presupuesto que permita a las universidades cumplir con su función social durante 2027.