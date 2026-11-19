El Municipio estima que Nación y Provincia adeudan $29.228 millones por el financiamiento del sistema educativo local y sostiene que debe cubrir esos gastos con recursos propios.

El financiamiento de la educación municipal volvió a quedar en el centro de las observaciones en el marco del Presupuesto 2027, donde el gobierno de Guillermo Montenegro expuso el incumplimiento de Nación y Provincia al Convenio Tripartido de Educación, un acuerdo que establece aportes de los gobiernos nacional y bonaerense para sostener el sistema educativo de General Pueyrredon. Según estimó el Municipio, entre ambas jurisdicciones mantienen una deuda de aproximadamente $29.228.

La cifra aparece en un contexto en el que la Municipalidad asegura que debe afrontar con recursos propios la totalidad de los gastos de funcionamiento de sus establecimientos educativos. Según el documento oficial, Nación no realiza transferencias por ese concepto desde 2022, mientras que Provincia dejó de hacerlo desde 2023.

"Esta situación obliga al Municipio a financiar con fondos municipales propios la totalidad de su sistema educativo", sostuvo el gobierno en el mensaje presupuestario. En otro pasaje, agregó que, a la fecha, “se estima aproximadamente que los montos adeudados ascienden a $29.228 millones entre ambas jurisdicciones".

El gobierno de Javier Milei no realizó transferencias al Municipio por el Convenio Tripartito de Educación durante todo su mandato. Las deudas datan de 2022.yrredon.

El Ejecutivo también planteó que el escenario socioeconómico obliga a la Comuna a continuar prestando servicios que, según su interpretación, no son de su competencia y para los cuales no cuenta con recursos tributarios específicos en el ámbito local. Sin embargo, remarcó que se trata de una prestación que debe garantizarse en el corto plazo, independientemente de que los fondos comprometidos no lleguen.

El reclamo se apoya en el Convenio Tripartito de Educación 421/2009 y sus modificatorios, mediante el cual Nación y Provincia asumieron compromisos de financiamiento del sistema educativo municipal. La falta de cumplimiento, de acuerdo con la posición oficial, terminó trasladando a las arcas locales una responsabilidad que debía contar con aportes de las otras dos jurisdicciones.

Un reclamo que ya había aparecido en la explicación del déficit

La falta de financiamiento del sistema educativo no es un planteo nuevo del Ejecutivo. En abril de 2025, cuando presentó su explicación sobre el déficit fiscal de 2024, el gobierno municipal incluyó el incumplimiento del Convenio Tripartito entre los factores que habían complicado las cuentas de la Comuna.

En aquel momento, el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, informó que no se habían percibido $620 millones correspondientes a 2023 y que tampoco se había podido avanzar con la firma del convenio de 2024, que había sido conciliado por $2.778 millones. En total, eran $3.398 millones que, según el funcionario, debían haberse recibido durante ese ejercicio.

El déficit municipal de 2024 había alcanzado los $2.916 millones. Martinelli también había señalado como factores la reducción real de los ingresos por coparticipación provincial, que calculó en un 14%, y de los tributos municipales, con una caída del 13%.

La administración bonaerense tampoco cumple con los aportes del acuerdo educativo desde 2023, de acuerdo con el mensaje de elevación del Presupuesto 2027.

Cada vez más recursos propios para sostener el Municipio

El problema del financiamiento educativo se inscribe, además, en una transformación más amplia de la estructura de ingresos municipales. Una comparación de las estimaciones presupuestarias de 2023, con las proyecciones para 2027 muestra un crecimiento de la participación de los recursos de origen municipal y una reducción de los fondos provenientes de otras jurisdicciones.

En 2023, los recursos municipales de la Administración Central representaban el 55% de los ingresos previstos para la Administración Central de General Pueyrredon, con $40.836 millones sobre un total de $74.078 millones. La Provincia aportaba el 33%, equivalente a $24.532 millones, mientras que Nación representaba el 12%, con $8.708 millones.

Para 2027, la composición proyectada es diferente. Los recursos de origen municipal ascienden a $432.421 millones y pasan a representar el 65% del total estimado, que alcanza los $667.525 millones. La participación provincial se reduce al 29%, con $193.590 millones, y la nacional cae al 6%, con $40.448 millones. El presupuesto también contempla $1.064 millones de otros orígenes.

La comparación deja un dato significativo: en cuatro años, los recursos propios ganaron diez puntos porcentuales de participación en el financiamiento de la Administración Central. El impacto es notorio: esos 10 puntos porcentuales representan unos $66 mil millones que antes llegaban desde Nación y Provincia, y que ahora debe generar la propia Comuna para sostener sus gastos.

En sentido inverso, los fondos nacionales redujeron su incidencia a la mitad, del 12% al 6%, con una reducción a cero de los fondos discrecionales; mientras que los provinciales retrocedieron cuatro puntos, impactados principalmente por la caída real de la coparticipación en el marco de contracción de la actividad y, por ende, de la recaudación de impuestos coparticipables.

La tendencia, de todos modos, es clara: el Municipio proyecta sostener una proporción cada vez mayor de sus gastos con ingresos propios, en un escenario en el que los aportes de Nación y Provincia pierden peso relativo. Precisamente, durante este período el gobierno local echó mano al aumento de conceptos como la Tasa de Servicios Urbanos y la Tasa de Inspección en Seguridad e Higiene; o directamente a la creación de nuevos recursos, como la Tasa Vial y la Tasa de Alumbrado Público, generando una mayor presión fiscal sobre los vecinos de General Pueyrredon.