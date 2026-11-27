El proyecto obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones en la Cámara de Diputados.

Tras más de doce horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de este viernes el proyecto de Presupuesto 2027. Si bien el oficialismo consiguió el respaldo necesario para avanzar con la iniciativa, la oposición logró introducir modificaciones en las partidas destinadas a las universidades públicas.

El proyecto obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, con el acompañamiento de los habituales aliados parlamentarios de La Libertad Avanza y de sectores vinculados a los gobernadores.

La votación en Diputados aprobó el Presupuesto 2027 y dejó incorporado el aumento de fondos para las universidades nacionales.

La iniciativa contempla una inflación anual del 18%, un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027. Además, mantiene el superávit fiscal como uno de los principales objetivos de la política económica del Gobierno.

Más fondos para las universidades nacionales

El principal revés para el oficialismo se produjo durante la votación en particular del proyecto. La oposición consiguió elevar de 7,3 a 11 billones de pesos los recursos destinados a las universidades nacionales, en línea con el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Durante las negociaciones, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había ofrecido incorporar otros 1,5 billones de pesos a la partida original. Sin embargo, los rectores consideraron insuficiente la propuesta y solicitaron a los legisladores que rechazaran el capítulo.

La movilización frente al Congreso reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Finalmente, el texto alternativo impulsado por la oposición reunió 138 votos afirmativos y 109 negativos, por lo que el incremento presupuestario quedó incorporado al proyecto.

La votación se produjo luego de una nueva jornada de movilización de docentes, trabajadores no docentes y estudiantes frente al Congreso, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Qué otros cambios se introdujeron en el Presupuesto 2027

La Libertad Avanza también sufrió una derrota en el capítulo referido a los recursos de organismos nacionales. Los bloques opositores consiguieron incrementar las partidas destinadas al INTA, el INTI y el Senasa.

Diputados celebraron la aprobación del Presupuesto 2027, que será girado al Senado para su tratamiento.

En materia de discapacidad, en cambio, el oficialismo logró mantener su propuesta pese a los cuestionamientos de Unión por la Patria, que advirtió sobre la insuficiencia de los fondos previstos para garantizar las prestaciones.

Entre las modificaciones acordadas también se eliminó el artículo que pretendía suprimir la actualización por inflación de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Con la media sanción de Diputados, el Presupuesto 2027 será girado al Senado, donde el Gobierno buscará conseguir su aprobación definitiva a mediados de diciembre. En caso de que se ratifique el incremento de los fondos universitarios, quedará por conocer si Javier Milei acepta la modificación o recurre a un veto parcial.