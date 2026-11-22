La puesta en valor de la Rambla es la principal obra prevista por la Provincia para Mar del Plata, con una inversión de más de $18.800 millones durante 2027.

El gobierno de Axel Kicillof proyecta una inversión de $33.604 millones en obra pública para General Pueyrredon durante 2027, de acuerdo con las partidas contempladas en el proyecto de Presupuesto presentado ante la Legislatura bonaerense. El monto representa un incremento del 61% respecto de lo pautado para el ejercicio en curso, aunque buena parte de los recursos corresponden a obras que ya estaban previstas para 2026 y fueron postergadas, o a inversiones plurianuales que habían sido incorporadas en presupuestos anteriores.

Entre las intervenciones asignadas específicamente al distrito -sin contabilizar, por ejemplo, la transformación de la Ruta 88 en autovía, que comprende a varios municipios-, la más significativa por su monto y repercusión es la puesta en valor de la Rambla. La primera etapa de los trabajos se encuentra en su fase final, mientras que la segunda acaba de comenzar y concentra una parte sustancial de los recursos proyectados para el próximo año.

El Poder Judicial bonaerense prevé invertir en la adecuación de distintos inmuebles comprados en los últimos años, para la instalación de distintas oficinas.

En ese sentido, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis, prevé destinar $18.800 millones durante 2027 a las dos etapas de la intervención. De la documentación oficial también surge que la segunda fase cuenta con previsiones de inversión que se extienden hasta 2029. Para los ejercicios posteriores se contemplan desembolsos adicionales por unos $15.700 millones. Esto no implica necesariamente que los trabajos vayan a prolongarse hasta ese año, ya que puede existir un desfasaje entre la ejecución efectiva de las obras y el circuito administrativo de certificación y pago.

Además de la Rambla, la cartera de Infraestructura contempla una partida de $1.200 millones para la adecuación integral de hospitales provinciales. También vuelve a incluir recursos para proyectos que ya figuraban en el presupuesto de 2026 y que no comenzaron o todavía se encuentran en ejecución. Entre ellos aparecen $400 millones para la construcción de la Casa de la Provincia y otros $300 millones para un centro comunitario de salud mental.

El Poder Judicial, entre las principales inversiones

Detrás del Ministerio de Infraestructura, que concentra $23.962 millones de los recursos previstos para el distrito, el Poder Judicial bonaerense aparece como una de las áreas con mayor volumen de inversión, con aproximadamente $4.500 millones presupuestados para 2027.

La principal intervención será la adecuación integral de un inmueble ubicado en Entre Ríos al 2200, donde anteriormente funcionaba un hotel, para trasladar dependencias judiciales. Entre ellas se encuentran algunas de las oficinas de los Tribunales de Trabajo, en el marco de la reorganización de los espacios que utiliza la Justicia en Mar del Plata.

En el Unidad Penal N°15 de Batán se continuarán tres obras para ampliar la capacidad.

Sin mayores precisiones sobre el alcance de los trabajos, también se incorporó una partida de $350 millones para la "construcción del complejo judicial Mar del Plata". Por otra parte, se trasladó al próximo ejercicio una inversión de $300 millones para las obras de adecuación de la Villa Devoto y la Quinta de Bary, que tenían previsto finalizar durante 2026.

Viviendas y obras en la cárcel de Batán

Por el lado del Instituto de la Vivienda bonaerense, con fondos totales por $3.392 millones, una de las novedades es la incorporación de una intervención para dotar de infraestructura a 336 viviendas del barrio Esperanza, con una inversión prevista de $484 millones. Al mismo tiempo, se volvió a incluir la construcción de 50 viviendas en el barrio San Jacinto, para la que se presupuestaron $2.891 millones, una obra que ya había sido contemplada para el ejercicio actual.

El Ministerio de Justicia, prevé completar durante 2027 tres intervenciones en la Unidad Penitenciaria N° 15 de Batán que tenían como horizonte de finalización 2026. En conjunto, se destinarán otros $1.500 millones a la construcción de un pabellón colectivo, tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, y la demolición y puesta en valor de talleres productivos.

El proyecto de Presupuesto bonaerense contempla nuevas partidas para obras de infraestructura y adecuación de edificios públicos en General Pueyrredon.

Por último, el Banco de la Provincia de Buenos Aires también trasladó al próximo ejercicio una inversión de $250 millones para las mejoras en su sede central de la peatonal San Martín.