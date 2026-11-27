Casi la mitad de los marplatenses encuestados atravesó alguna situación vinculada con ciberdelitos durante el último año y seis de cada diez recibieron contactos sospechosos. Los datos surgen de una encuesta presencial realizada por la Universidad FASTA a 500 adultos de la ciudad, que identificó cuáles son las modalidades más frecuentes de estafa virtual y expuso una dificultad adicional: el 70% desconoce dónde denunciar este tipo de hechos. El relevamiento también detectó que apenas el 4% de los participantes había realizado un reporte.

Las estafas más comunes, según los marplatenses

Entre las experiencias concretas, el acceso indebido o hackeo de cuentas personales encabezó las respuestas, con el 11,6%. Después aparecieron los fraudes en compras o alquileres por internet (7,8%) y las transferencias de dinero a personas que se hicieron pasar por familiares, amigos o conocidos (7,4%). También se mencionaron infecciones de dispositivos con virus o programas maliciosos (6,2%), fraudes con tarjetas de crédito o débito (5,8%) y engaños relacionados con la venta de productos o servicios (5,6%).

Muchos delincuentes solicitan claves o códigos de seguridad.

Los intentos de estafa tuvieron una presencia todavía mayor. El 66% de los consultados recibió al menos un contacto sospechoso durante los últimos 12 meses, principalmente a través de mensajes, correos electrónicos o llamadas. Entre las maniobras más habituales estuvieron los anuncios de premios, sorteos, beneficios u ofertas falsas (29%); los pedidos de dinero que simulaban provenir de conocidos (19%); y las solicitudes de claves, códigos de seguridad o datos de tarjetas (16%). También se detectaron comunicaciones que imitaban a bancos, billeteras virtuales y organismos públicos para advertir sobre supuestos bloqueos de cuentas o exigir acciones urgentes.

Para evitar caer en estas maniobras, las recomendaciones oficiales apuntan a no ingresar a enlaces recibidos por WhatsApp, correo o redes sociales cuando no se puede verificar su procedencia. Tampoco hay que compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios con supuestos representantes de entidades. Ante un llamado que exige actuar de inmediato, conviene cortar y comunicarse directamente con el banco o la empresa desde sus canales oficiales. También se recomienda activar la verificación en dos pasos, utilizar claves diferentes para cada servicio y comprobar que el dinero de una venta haya sido acreditado antes de entregar un producto.

Los jubilados son el foco de esta clase de estafas.

Si una estafa llegó a concretarse, es importante comunicarse de inmediato con el banco o la billetera virtual para informar la operación, solicitar el bloqueo de accesos o tarjetas y registrar el reclamo. Además, se deben conservar los mensajes, correos, números telefónicos, perfiles y comprobantes de transferencias, sin borrar las conversaciones. En Mar del Plata, los hechos pueden denunciarse ante la Fiscalía General. La presentación debe incluir fechas, horarios, datos de las cuentas receptoras y toda la información disponible para facilitar la investigación.