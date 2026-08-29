Creyó que tenía un novio virtual británico, se endeudó por $30 millones y descubrió la peor estafa

Una mujer de 60 años de la ciudad de Paraná denunció haber sido víctima de una millonaria estafa virtual tras mantener un supuesto noviazgo a distancia con un falso ciudadano británico. El fraude se concretó a lo largo de más de un año mediante mensajes y la promesa de un inminente encuentro en la provincia de Entre Ríos. La damnificada debió recurrir a la solicitud de créditos financieros para cumplir con las constantes exigencias económicas impuestas por el agresor.

Cómo se produjo la estafa virtual a la jubilada

El contacto inicial se produjo a través de la red social Facebook y continuó mediante aplicaciones de mensajería con un número telefónico que poseía prefijo internacional del Reino Unido. Con la excusa de financiar los supuestos permisos requeridos para efectuar el viaje hacia la Argentina, el estafador comenzó a requerir giros de divisas de forma periódica. La víctima realizó múltiples operaciones bancarias convencida de que el dinero facilitaba el esperado arribo del hombre a la región.

Las tareas de inteligencia permitieron rastrear el flujo de capital.

El monto total transferido por la víctima alcanzó la cifra exacta de 29.816.400,69 pesos, suma reunida mediante endeudamiento en entidades de crédito bancarias y no bancarias. Ante la falta de respuesta sobre la llegada del individuo, las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la fiscal Daniela Montangie junto con el personal especializado de la División Cibercrimen. Las primeras tareas de inteligencia permitieron rastrear el flujo del capital y localizar la titularidad de una de las cuentas receptoras.

Por orden de la jueza de Garantías Gabriela Seró, las fuerzas policiales llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda situada en la ciudad de Concordia donde se incautaron tres dispositivos móviles. En el operativo se notificó a una mujer sindicada como presunta coautora de la maniobra fraudulenta, cuyos equipos serán sometidos a peritajes técnicos. Las autoridades intentan establecer la red completa de complicidades y precisar el destino final de los fondos sustraídos.

El supuesto individuo dejó de contestar sobre su llegada.

Este tipo de engaños sentimentales registra antecedentes recientes en el país, como el caso de una jubilada de la localidad bonaerense de General Madariaga que entregó más de tres millones de pesos a un falso perfil del actor Kevin Costner. En esa oportunidad, la damnificada realizó los envíos con la promesa de acceder a una supuesta membresía de fanáticos y comprar una propiedad en el exterior. Las investigaciones judiciales para este tipo de delitos digitales continúan acumulando denuncias en distintas provincias.