Cuidado: estafas virtuales y el sobreendeudamiento, al tope de los reclamos en Mar del Plata

Los servicios financieros concentraron casi la mitad de las denuncias recibidas por la Dirección General de Protección al Consumidor de Mar del Plata entre enero y agosto de 2026. Producto de las intermediaciones que logró el organismo, se recuperaron más de $340 millones y US$23 mil para los vecinos.

Las estafas virtuales, los problemas vinculados al endeudamiento y los conflictos con productos y servicios financieros se convirtieron en la principal preocupación de los consumidores marplatenses. Según los datos registrados por el organismo de Defensa al Consumidor, este rubro concentró el 49,53% del total de las denuncias recibidas entre enero y agosto de 2026.

La intermediación de Defensa al Consumidor logró la recuperación de más de $340 millones y US$23 mil para los vecinos. Foto archivo: 0223.

En los primeros ocho meses del año, la dependencia municipal recibió 1.405 denuncias por distintos conflictos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. Dentro de ese universo, los servicios financieros, que históricamente es el rubro más denunciado, quedaron al frente del ranking.

El avance tecnológico y el aumento de la cantidad de trámites con operaciones digitales que forman parte de la vida cotidiana, generan asimismo nuevas modalidades de fraude. Además, la crisis económica y el uso de tarjetas de crédito –sobre todo de las billeteras digitales- para la compra de alimentos y otros artículos de consumo diario, causan dificultades a los consumidores para afrontar compromisos financieros.

Artículos para el hogar y planes de ahorro

Después de los servicios financieros, los rubros que reunieron la mayor cantidad de reclamos fueron artículos para el hogar y planes de ahorro.

Los conflictos relacionados con la compra de productos para el hogar pueden abarcar inconvenientes vinculados con entregas, garantías, fallas o incumplimientos en las condiciones de comercialización. En el caso de los planes de ahorro, las denuncias suelen estar relacionadas con las condiciones de contratación y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes.

Más de 1.600 audiencias de conciliación

Para intervenir ante los conflictos denunciados, la Dirección General de Protección al Consumidor llevó adelante durante el período analizado 1.686 audiencias de conciliación.

Del total, 1.524 fueron presenciales y 162 se realizaron de manera virtual, lo que permitió avanzar en la búsqueda de acuerdos entre consumidores y empresas. Como resultado de las gestiones realizadas, se logró una resolución favorable que permitió recuperar para los vecinos $340.225.191,46 y US$23.197,66.

Los montos recuperados constituyen el resultado económico directo de los acuerdos alcanzados en el marco de las actuaciones de defensa del consumidor.