Alerta por las estafas virtuales: crearon una app para no caer en engaños por WhatsApp

En un contexto en el que las estafas virtuales se multiplican y los delincuentes apelan cada vez más a la suplantación de identidad, dos policías desarrollaron una aplicación que busca sumar una herramienta sencilla para prevenir engaños.

Se trata de Círculo Seguro, una plataforma que permite verificar si un pedido de dinero recibido por WhatsApp es realmente de la persona que dice ser y alertar a los contactos de confianza ante una posible vulneración de una cuenta.

El proyecto fue impulsado por Luis Cristeche, titular de la Policía Comunal de Gonzales Chaves, y Gonzalo Molina, jefe de Operaciones de la comisaría chavense. La propuesta parte de una situación cada vez más habitual: recibir un mensaje de un familiar, amigo o conocido que solicita una transferencia urgente, sin saber que detrás de esa cuenta podría estar operando un estafador.

Los adultos mayores están entre los sectores más expuestos a los engaños digitales, aunque las estafas afectan a todas las edades.

"Círculo Seguro nació para ayudar a las personas a hacer una pausa antes de enviar dinero", explicó Cristeche en diálogo con 0223. Según señaló, cuando una cuenta de WhatsApp es hackeada, los delincuentes pueden utilizar los contactos de la víctima para solicitar dinero y aprovecharse de la confianza que existe entre las personas.

La aplicación apunta justamente a interrumpir ese mecanismo: generar unos minutos de reflexión y ofrecer una vía alternativa para comprobar la identidad de quien realiza el pedido antes de concretar una transferencia.

Cómo funciona la aplicación

El funcionamiento de Círculo Seguro se basa en la creación de una red de contactos de confianza. Cada usuario puede cargar a las personas que considera cercanas y organizarlas en distintos grupos, como familiares, amigos o compañeros de trabajo.

Si recibe un pedido inesperado de dinero por parte de alguno de esos contactos, puede ingresar a la aplicación, seleccionar a esa persona y activar la opción de verificación. A partir de allí, el sistema envía una llamada telefónica tradicional, por fuera de WhatsApp, para que el usuario pueda comunicarse directamente y comprobar si efectivamente está hablando con quien cree.

Si una cuenta de WhatsApp es hackeada, el usuario puede enviar una alerta masiva para advertir a sus contactos.

También existe la posibilidad de realizar la verificación mediante correo electrónico, siempre que esa dirección haya sido incorporada previamente al contacto.

Mientras se desarrolla el procedimiento, que queda pendiente durante dos minutos, la aplicación envía una alerta a los integrantes del círculo de confianza configurado por el usuario. Una vez realizada la comprobación, se puede indicar si la identidad fue verificada o no, de modo que los demás reciban una advertencia y estén atentos ante una posible vulneración de la cuenta.

La herramienta cuenta, además, con una segunda función destinada a quienes detectan que su teléfono o su WhatsApp fueron comprometidos. En esos casos, el usuario puede activar una notificación masiva mediante el sistema de alertas push para avisar a todos sus contactos que su cuenta está en riesgo y que deben descartar cualquier comunicación que reciban por ese medio.

Ante un pedido sospechoso de dinero, el sistema permite realizar una llamada telefónica para confirmar quién está del otro lado.

Una vez recuperado el acceso, también puede informar que la cuenta volvió a estar bajo su control.

Desde el proyecto remarcan que la aplicación no lee ni monitorea las conversaciones de WhatsApp: todas las verificaciones son iniciadas manualmente por el usuario. Tampoco garantiza que una transferencia sea segura, sino que funciona como una herramienta preventiva para generar una instancia de comunicación antes de tomar una decisión.

"Es una herramienta para hacer una pausa, tener una conversación y comprobar antes de decidir enviar dinero", resumió Cristeche.

Una idea que surgió del trabajo policial

La iniciativa comenzó a gestarse hace aproximadamente dos años y medio, a partir de la experiencia cotidiana de ambos efectivos en materia de seguridad y del contacto con víctimas de delitos.

La aplicación crea redes de contactos de confianza para alertar sobre posibles suplantaciones de identidad.

Cristeche contó que, a través de las estadísticas y del trabajo territorial, observaron una importante incidencia de las estafas virtuales tanto en comunidades pequeñas como en grandes ciudades. Los adultos mayores aparecen entre los sectores más expuestos, aunque el problema alcanza a personas de distintas edades.

Los engaños conocidos como "el cuento del tío", la suplantación de identidad y las maniobras a través de plataformas digitales se convirtieron en una preocupación recurrente.

En ese contexto, mientras comenzaron a brindar charlas de prevención y concientización, especialmente destinadas a adultos mayores, "empezamos a pensar cómo podíamos generar una especie de círculo seguro. De ahí surgió la idea", recordó el titular de la Policía Comunal.

Dos policías desarrollaron una aplicación para prevenir estafas virtuales y proteger a los usuarios de WhatsApp.

A partir de ese planteo, comenzaron a investigar si existían herramientas similares. Según relató, al buscar en Internet y consultar distintos espacios de información, encontraron que no había una aplicación que abordara específicamente esa problemática de la manera que ellos imaginaban.

Así comenzó el desarrollo de un proyecto que, según sus impulsores, busca cubrir un espacio poco explorado en materia de prevención de ciberdelitos.

La recepción y las expectativas del proyecto

En esta primera etapa, los desarrolladores señalaron que la aplicación tuvo una buena recepción entre las personas de su entorno, que ya pudieron descargarla y probar sus funciones. Sin embargo, reconocen que todavía necesitan ampliar el alcance para obtener una evaluación más representativa.

Los creadores buscan ampliar el alcance de Círculo Seguro y sumar experiencias y sugerencias para mejorar la herramienta.

Cristeche explicó que, si bien quienes los acompañan desde el comienzo manifestaron entusiasmo por la propuesta, esas primeras opiniones no alcanzan para medir el impacto real de la herramienta.

Por eso, el objetivo ahora es que personas de distintas edades conozcan Círculo Seguro, la descarguen y compartan sus experiencias. Los impulsores se mostraron abiertos a recibir críticas, sugerencias y valoraciones que permitan detectar aspectos para mejorar.

"Es un proyecto perfectible, queremos mejorarlo y conocer las primeras sensaciones de la gente", sostuvo.

Círculo Seguro permite verificar la identidad de quienes solicitan dinero antes de realizar una transferencia.

Además, adelantó que tienen nuevas ideas para ampliar las funcionalidades y seguir desarrollando la plataforma, con la intención de que pueda convertirse en un recurso útil para un número cada vez mayor de personas.

En definitiva, Círculo Seguro propone incorporar un hábito sencillo frente a una de las modalidades de estafa más frecuentes: no responder automáticamente ante un pedido urgente de dinero, sino detenerse, verificar y consultar por otro canal.

El mensaje que resume el espíritu de la iniciativa es también su principal recomendación: antes de transferir, hacer una pausa y confirmar.