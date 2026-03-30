Alerta por estafas virtuales: identifican fraudes en nombre de Edea
Se producen a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Desde la empresa solicitan a los usuarios no compartir datos personales y consultar los canales oficiales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La aparición de nuevas denuncias de usuarios de servicios de energía eléctrica por estafas virtuales generó al atención de las autoridades. Ante los intentos mediante llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos de personas que se hacen pasar por gestores comerciales de la empresa, EDEA emitió una serie de recomendaciones.
Desde la empresa recordaron a sus usuarios que:
●No realiza llamados telefónicos solicitando números de contacto personal.
●No ofrece reprogramaciones de cortes programados a cambio de pagos.
●No ofrece descuentos promocionales de tarifa eléctrica a jubilados y pensionados.
●No comparte códigos vía WhatsApp u otro servicio de mensajería.
●No solicita pagos a nombre de terceros.
El WhatsApp oficial de la empresa (+54 9 223 6 34 3332) es el único habilitado para realizar gestiones y operaciones, y puede corroborarse por el tilde verde junto a EDEA. Por otro lado, la distribuidora únicamente solicita el Número de Identificación de Suministro (NIS) a través de los canales habilitados. Por eso, para evitar ser víctimas de estafa, es importante no compartir datos confidenciales tales como:
●Claves personales
●Números de tarjetas
●Códigos recibidos en su celular
La empresa bajo ningún término ofrece descuentos promocionales sobre períodos ya facturados. Únicamente en oficinas comerciales o a través de canales oficiales los usuarios podrán acceder a planes de pago, gestionar subsidios, entre otros. EDEA solo se comunica con el usuario cuando éste solicita un turno telefónico programado a través de la Oficina Virtual y la aplicación móvil de la compañía. Asimismo, es importante destacar que por normativa los operarios no tienen autorización para ingresar a los domicilios particulares.
Campañas preventivas contra fraude
Con el fin de proteger a sus usuarios y brindar información clara sobre posibles intentos de estafa, EDEA lanzó una nueva campaña preventiva de concientización a través de distintos canales bajo el lema: Juntos nos cuidamos de las estafas.
Estas campañas incluyen publicaciones en redes sociales, envíos de correos electrónicos informativos y comunicados en medios de comunicación, alertando sobre las diferentes modalidades de fraude y brindando consejos para reconocerlas.
Los canales oficiales de EDEA son:
Whatsapp +54 9 223 6 34 3332
App EDEA Móvil
Call Center 0800 666 3332 / 0810 999 3332
Oficina Virtual https://oficinavirtual.edeaweb.com.ar/ingreso
Web EDEA - Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A (edeaweb.com.ar)
Redes sociales
Facebook https://www.facebook.com/edea.comunica556266
Instagram EDEA (@prensaedea)
X (ex Twitter) EDEA S.A. (@prensaedea)
LinkedIn EDEA: Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.
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