Ni aplicaciones ni redes sociales: conmoción por las nuevas estafas para alquilar en Mar del Plata

Ante el inicio de las primeras reservas para la temporada, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata emitió una severa alerta por un sofisticado esquema de estafas virtuales. La modalidad delictiva dejó a varias familias sin sus ahorros tras la clonación integral de perfiles de chalets de lujo y complejos de carpas en zonas exclusivas como Los Troncos, Playa Grande y los barrios privados del sur de la ciudad.

Cómo son los nuevos métodos de estafa virtual para alquilar

A diferencia de los tradicionales engaños con publicaciones falsas en redes sociales, las organizaciones delictivas copian el catálogo visual de propiedades premium e inducen a las víctimas a realizar transferencias inmediatas. Para concretar el cobro, utilizan billeteras virtuales Fintech de rápida apertura que son vaciadas y dadas de baja en cuestión de horas, impidiendo el posterior rastreo de los fondos depositados por los turistas engañados.

Los damnificados descubren la maniobra al arribar.

El engaño suele originarse mediante publicaciones en aplicaciones digitales, desde donde los falsos arrendadores trasladan la comunicación a chats privados de WhatsApp. Bajo la presión de una supuesta alta demanda de interesados, los delincuentes ofrecen descuentos de hasta el 25% si la seña se realiza fuera de las plataformas oficiales. Al salir del entorno protegido de las aplicaciones, los clientes pierden cualquier garantía o posibilidad de reembolso.

La velocidad del fraude digital provocó situaciones drásticas en la ciudad balnearia, registrándose el caso de una propiedad en Los Troncos que fue "alquilada" a seis familias distintas para la misma quincena de enero en menos de 48 horas. Las víctimas suelen descubrir la maniobra fraudulenta recién al arribar con sus vehículos y equipaje a la puerta de la vivienda, encontrándose con el inmueble ocupado o sin disponibilidad real.

Los estafadores usan billeteras virtuales Fintech.

Frente a esta problemática, las autoridades de la institución profesional recomendaron abstenerse de transferir dinero a cuentas bancarias virtuales o anónimas que no cuenten con la validación de un martillero matriculado. Asimismo, sugirieron verificar la identidad del corredor en el registro oficial del Colegio de Martilleros de Mar del Plata y exigir transacciones a través de cuentas bancarias tradicionales con CBU identificable.