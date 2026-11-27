Con motivo de conmemorarse el próximo martes 1 de diciembre el Día Mundial de Respuesta al VIH, el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende llevará adelante una jornada abierta de concientización, prevención y diagnóstico temprano destinada a toda la comunidad de Mar del Plata y la región.

Bajo la consigna propuesta este año por ONUSIDA, acabar con el sida comienza con el acceso, la propuesta busca enlazar cuidados y fortalecer una respuesta sanitaria integral frente a una epidemia que sigue vigente y requiere compromiso sostenido. La actividad es impulsada desde hace más de dos décadas por la Sala de Infectología del establecimiento junto a un amplio entramado de equipos internos y organizaciones territoriales.

El cronograma comenzará a las 8.30 en el salón de actos de la planta baja con un conversatorio abierto sobre la temática, orientado a intercambiar miradas y experiencias entre pacientes, trabajadores de la salud y vecinos. Luego, entre las 9.30 y las 11, los equipos se trasladarán al hall central del hospital y a la UPA Alende para realizar testeos rápidos, gratuitos y confidenciales de VIH y sífilis, acompañados por la entrega de folletería informativa y distribución de preservativos.

"Es fundamental que la sociedad en su conjunto tome dimensión de cómo el VIH atraviesa la vida cotidiana de las personas, porque solo derribando el estigma y la discriminación vamos a lograr mejorar la calidad de vida de quienes conviven con el virus", señaló Mariana Hualde, jefa de la Sala de Infectología del HIGA Alende. La especialista destacó además que "sostener esta jornada desde hace más de veinte años en el hospital público reafirma que el acceso real a la información, al testeo a tiempo y a un tratamiento integral es el camino más efectivo para cuidar a nuestra comunidad".

La iniciativa es organizada de manera articulada por la Sala de Infectología, el Servicio Social, el Consultorio de Diversidad, Laboratorio, Farmacia, el Servicio de Área Programática y Redes en Salud, Atención a la Comunidad, voluntarios y organizaciones no gubernamentales, ratificando el rol del hospital como un espacio de puertas abiertas y promoción de derechos.