Un marplatense creó Kovu, una aplicación gratuita que busca simplificar el cuidado de las mascotas al reunir en un mismo lugar sus historias clínicas, vacunas, turnos y consultas veterinarias. La desarrolló Facundo Esposito a partir de un problema que tuvo con su propio perro: cuando era cachorro sufrió una afección en uno de sus ojos y debió visitar a distintos profesionales. En cada consulta, su dueño tenía que volver a explicar los antecedentes porque los veterinarios no contaban con la información de las atenciones anteriores.

Cómo funciona Kovu, la aplicación que simplifica el cuidado de las mascotas

Esa experiencia lo llevó a pensar en una herramienta que permitiera conservar todos los datos médicos de un animal y compartirlos con los profesionales que lo atienden. Así nació Kovu, una plataforma que permite registrar mascotas, guardar diagnósticos, estudios, recetas e indicaciones, organizar el calendario de vacunación y solicitar turnos en veterinarias adheridas. También ofrece recordatorios para que los dueños puedan seguir los controles y tratamientos sin depender de una libreta física o de su propia memoria.

La plataforma guarda diagnósticos, recetas y turnos.

Uno de los principales atractivos del desarrollo es que las funciones destinadas a los propietarios son gratuitas. La creación de una cuenta, el registro de animales, el acceso a la historia clínica y la gestión de turnos no tienen costo. Además, la aplicación cuenta con una herramienta de identificación mediante código QR y una opción para informar que una mascota está perdida, de modo que quien la encuentre pueda acceder a los datos de contacto de su responsable.

La plataforma también incorporó una guardia veterinaria por videollamada, aunque ese servicio se cobra por separado. Según los valores publicados en su sitio oficial, cada consulta cuesta $11.500, dura hasta 15 minutos y permite recibir indicaciones de un profesional, que puede dejar asentada la atención en la historia clínica y emitir una receta cuando corresponde. No reemplaza la atención presencial ni funciona como un servicio de emergencias las 24 horas: ante situaciones graves, como dificultades respiratorias, convulsiones o hemorragias, se recomienda acudir directamente a una clínica veterinaria.

Kovu también tiene una propuesta para los profesionales: ofrece un sistema de gestión para organizar turnos, administrar historias clínicas y coordinar la actividad de las veterinarias. Ese servicio funciona mediante planes pagos, mientras que las consultas virtuales generan una comisión para la plataforma. De esta manera, el proyecto que nació de una dificultad cotidiana con un perro busca conectar a los dueños con los veterinarios y facilitar el acceso a los antecedentes médicos de cada animal.