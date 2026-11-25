El Ministerio de Salud de la Nación confirmó las primeras tres detecciones en el país de una nueva variante del coronavirus. Se trata del linaje PJ.2.1, identificado en tres pacientes residentes en la provincia de Buenos Aires: dos bebés menores de tres meses y una persona adulta.

El hallazgo fue incorporado al último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) y encendió alertas entre los equipos sanitarios, que ahora trabajan para determinar las características clínicas y epidemiológicas de los casos. Las muestras fueron tomadas entre el 6 y el 11 de noviembre y notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) el día 20.

A partir de entonces, especialistas de los equipos sanitarios nacionales y bonaerenses, junto con el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán, comenzaron a profundizar los estudios. Aún no se aclaró si las tres detecciones permiten establecer si existe circulación comunitaria de esta variante ni determinar cómo evolucionaron los pacientes.

Qué se sabe de la nueva variante PJ.2.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a PJ.2.1 como una variante bajo monitoreo el pasado 19 de noviembre, debido al crecimiento de su presencia en las secuencias genéticas del coronavirus registradas internacionalmente. Se trata de un linaje descendiente de JN.1 de la familia Ómicron. Según los datos del informe sanitario argentino, hasta el 8 de noviembre se habían registrado 722 secuencias de esta variante en 18 países.

Su expansión fue particularmente significativa en los últimos meses. A nivel mundial, pasó de representar el 1% al 11,6% de las muestras secuenciadas entre las semanas epidemiológicas 33 y 41. En la región de las Américas, el crecimiento fue del 1,6% al 16,6%. Entre los países donde fue detectada están Brasil, Canadá y Estados Unidos.

Uno de los aspectos que estudian los especialistas es su capacidad de unión al receptor ACE2, una proteína presente en las células humanas que el coronavirus utiliza para ingresar en ellas. Los primeros estudios experimentales detectaron una mayor capacidad de unión a ese receptor. Hasta ahora no hay evidencia suficiente para afirmar que PJ.2.1 provoque cuadros más graves o tenga una capacidad de escape inmunitario sustancialmente mayor.

Cómo está la situación epidemiológica en Argentina

La aparición de esta variante se produce en un contexto de circulación general baja del coronavirus en Argentina. Segúnel último Boletín Epidemiológico Nacional, durante el 2026 las detecciones de SARS-CoV-2 se mantuvieron en niveles reducidos, aunque desde la semana epidemiológica 35 empezó a registrarse un incremento leve.

Además, las hospitalizaciones acumuladas por Covid-19 en lo que va del año son un 46,2% inferiores a las registradas durante el mismo período del 2025. Frente a ello, el Ministerio de Salud insistió en la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación contra el coronavirus y otros virus respiratorios, como la influenza, el neumococo, la tos convulsa y el virus sincicial respiratorio.

También recomendó sostener medidas preventivas básicas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.