La mujer detenida en Mar Azul por el robo sucedido días atrás del que resultó víctima otra mujer.

Tres personas fueron detenidas y otras dos quedaron con orden de detención en el marco de una investigación por un robo ocurrido días atrás en una vivienda de Mar Azul. Los procedimientos se concretaron mediante dos allanamientos en esa localidad, donde también se reunieron elementos de prueba para avanzar en el esclarecimiento de otro hecho de hurto.

La investigación se inició a partir de un episodio en el que una mujer de 29 años fue maniatada dentro de su domicilio y sufrió la sustracción de cannabis. A partir de las actuaciones desarrolladas en forma conjunta por el Ministerio Público Fiscal y la SUBDDI Villa Gesell, se reunieron testimonios y otros elementos probatorios que permitieron solicitar las correspondientes órdenes judiciales.

Robaron cannabis tras maniatar a una mujer en Mar Azul: tres detenidos.

Allanamientos en Mar Azul por el robo de cannabis a una mujer: tres detenidos.

Allanamientos y detenciones en Mar Azul

Los allanamientos se llevaron adelante en dos domicilios de Mar Azul: uno situado sobre la calle Necochea, entre las calles 38 y 39, y otro en la esquina de Miramar y 40.

Durante los registros, el personal policial incautó prendas de vestir que habrían sido utilizadas por los autores del robo, un destornillador señalado como el elemento empleado para amenazar a la víctima, un arma de fuego y varios teléfonos celulares. También se retiraron otros elementos considerados de interés para la investigación.

Lo incautado por la policía en Mar Azul.

Otros elementos confiscados por la policía en Mar Azul tras los dos allanamientos.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres residentes de Mar Azul. Se trata de dos hombres de 32 y 36 años y una mujer de 26.

Tras las diligencias, el Juzgado de Garantías interviniente dispuso la detención de las tres personas y libró órdenes de detención para otras dos, también vinculadas con la causa.

Por otra parte, los procedimientos permitieron obtener elementos de prueba que podrían contribuir al esclarecimiento de otra investigación por un hecho de hurto ocurrido en la misma localidad.