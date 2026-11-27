Las incautaciones concretadas por la PFA en los allanamientos realizados en Santa Teresita.

Tres personas fueron detenidas en Santa Teresita durante dos allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes al menudeo. Durante los procedimientos se incautaron dosis de cocaína y marihuana preparadas para su distribución, además de teléfonos celulares y tarjetas de memoria.

La investigación comenzó a principios de junio de 2026, a partir de un requerimiento judicial que dio lugar a distintas tareas de campo por parte de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pinamar, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

Según informó la fuerza, las averiguaciones permitieron identificar a las personas sospechadas y establecer cuáles eran los domicilios que presuntamente utilizaban para almacenar y comercializar las sustancias. Los inmuebles estaban ubicados en Santa Teresita.

Allanamientos en Santa Teresita

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado de Garantías Nº 6 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del juez Leopoldo David Mancinelli, ordenó realizar dos allanamientos en las propiedades señaladas.

Los operativos culminaron con la detención de dos mujeres y un hombre, todos argentinos y mayores de edad. Además, los efectivos incautaron dosis de cocaína y marihuana listas para su distribución, seis teléfonos celulares y dos tarjetas de memoria.

La PFA realizó dos allanamientos en Santa Teresita y detuvo a tres personas.

Allanamientos por venta de drogas en Santa Teresita: tres detenidos y estupefacientes incautados.

Operativo de la Policía Federal en Santa Teresita: tres detenidos por narcomenudeo.

Los tres detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por infracción a la ley de drogas.

La investigación contó con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 3, a cargo del fiscal Marcos Scoccimarro.

Línea de denuncias de la PFA

En el comunicado, la Policía Federal también recordó que se encuentra disponible una línea telefónica para recibir información sobre posibles actividades vinculadas con la elaboración o comercialización de estupefacientes.

Las denuncias pueden realizarse de manera anónima y gratuita al 0800-333-7642 o mediante el correo electrónico denunciadrogas@policiafederal.gov.ar.