Tragedia en Santa Teresita: murió un adolescente que había desaparecido en el mar

El hospital de Santa Teresita donde se confirmó el triste deceso del joven de 15 años.

Un adolescente de 15 años murió en el hospital de Santa Teresita luego de haber sido rescatado del mar, donde había desaparecido tras ingresar al agua y no conseguir regresar a la costa. El episodio ocurrido en el partido de La Costa demandó un operativo de búsqueda y rescate.

El joven fue encontrado a la altura de la calle 64, luego de ser expulsado por el mar. Al advertir su presencia, personas que se encontraban en el lugar comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

Tragedia en las playas de Santa Teresita con la muerte de un adolescente de 15 años.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital de Santa Teresita en estado de inconsciencia. Allí, el personal médico continuó con las tareas de asistencia, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.

En el operativo desplegado para localizar al adolescente habían intervenido efectivos de la Prefectura Naval Argentina y personal policial.

El trágico desenlace generó conmoción en la región y puso fin a las horas de búsqueda que se habían iniciado luego de que el chico ingresara al mar en Santa Teresita y no pudiera regresar por sus propios medios.