Tragedia en ruta 11: murió un joven motociclista y buscan esclarecer cómo ocurrió el accidente

Un accidente en ruta 11 protagonizado por un motociclista terminó de manera trágica.

Un joven motociclista perdió la vida tras un accidente ocurrido sobre la ruta 11, en cercanías de la localidad de Costa del Este, y su deceso generó distintas versiones acerca de las circunstancias en las que se produjo.

El episodio tuvo lugar a la altura del kilómetro 333, en jurisdicción del partido de La Costa. De acuerdo con la información difundida inicialmente, el motociclista había salido de trabajar y se desplazaba por la ruta cuando ocurrió el accidente.

Durante la mañana del sábado, el sistema de monitoreo detectó una motocicleta sobre la banquina central y dio aviso a las autoridades. Posteriormente, un vecino que circulaba por el sector advirtió que había una persona tendida en las inmediaciones y alertó a los servicios de emergencia.

El joven recibió asistencia y fue trasladado inicialmente al hospital municipal de Santa Teresita. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al hospital de Mar de Ajó, donde permaneció internado hasta que se produjo su fallecimiento este domingo 1 de noviembre.

Las aclaraciones sobre las circunstancias del accidente

A raíz de las versiones que comenzaron a circular después del episodio, la policía vial realizó aclaraciones sobre los elementos disponibles para reconstruir lo sucedido.

En particular, las imágenes de las cámaras de seguridad revisadas muestran únicamente el desplazamiento de la motocicleta. No existe, en esos registros, una imagen que permita identificar la intervención de un automóvil u otro vehículo.

Por ese motivo, no está confirmado que el joven haya sido embestido por otro rodado, ni tampoco que haya existido un segundo involucrado que se retirara del lugar sin prestar asistencia.

La precisión resulta relevante frente a las publicaciones que presentaron el episodio como un atropellamiento seguido de una fuga. Por ahora, esa hipótesis no cuenta con elementos confirmados que permitan sostenerla.

El fallecimiento del motociclista es un hecho confirmado, pero las circunstancias en las que se produjo el accidente todavía no están esclarecidas.

La investigación deberá determinar qué ocurrió en ese tramo de la ruta 11, sin dar por acreditadas versiones sobre una eventual colisión con otro vehículo que, hasta el momento, no pudieron ser corroboradas.