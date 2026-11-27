Detuvieron a tres hombres por el robo en una casa de veraneo: recuperaron muebles y electrodomésticos

Tres hombres de 50, 53 y 78 años fueron detenidos tras un allanamiento realizado este viernes en una vivienda del barrio Alfar de Mar del Plata, en el marco de una investigación por el robo a una casa de veraneo perteneciente a un turista de 68 años.

La investigación, iniciada tras la denuncia del hecho ocurrido el 5 de noviembre, incluyó relevamientos vecinales y análisis de cámaras de seguridad, que permitieron identificar a los presuntos autores y el vehículo utilizado para trasladar los elementos sustraídos.

Durante el procedimiento realizado en un domicilio de la calle Lombardía al 300 se secuestró una camioneta Ford Ranger y una gran cantidad de bienes, entre ellos muebles, electrodomésticos, colchones, ropa blanca, vajilla y utensilios de cocina, además de dos teléfonos celulares.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº 6, los tres detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal N.º 44 de Batán. Los elementos recuperados serán restituidos a su propietario.