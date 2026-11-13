Ataron a una mujer de 80 años durante un robo: encontraron la camioneta “melliza” en la que huyeron

El avance de una investigación a cargo del fiscal Mariano Moyano por el robo que una mujer de 80 años sufrió en su casa la semana pasada derivó en un par de allanamientos donde aprehendieron a un sujeto y secuestraron el rodado en el que se desplazaban y varias autopartes.

El hecho ocurrió durante los primeros minutos del viernes 6 cuando tres delincuentes con sus rostros cubiertos y manos enguantadas sorprendieron a la víctima que dormía en su habitación tras entrar por una ventana lateral: la ataron y veinte minutos después escaparon con 20 mil pesos, un celular y una tablet.

Los elementos de interés secuestrados.

A partir del análisis de cámaras municipales y privadas, el Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI estableció que el vehículo que se utilizó para la fuga resulta ser una Renault Kangoo gris dominio AG076JY que sería “melliza” y se pudo acreditar que este rodado se introdujo en una vivienda en 12 de Octubre al 7400.

Tras el aval de la Justicia de Garantías se allanaron dos inmuebles en ese numeral y aprehendieron a un sujeto de 28 años que fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán imputado por dos encubrimientos.

La camioneta melliza empleada en el hecho.

Un hombre de 28 años fue aprehendido tras dos allanamientos donde secuestraron autopartes y herramientas.

Allí secuestraron el rodado, llaves, bolsos, municiones, documentación, herramientas, autopartes, cubiertas, y otros elementos de interés para la causa.