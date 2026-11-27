Después de los 30°C, cómo estará el tiempo el último sábado de noviembre

Después de una jornada de calor en la que la temperatura llegó a los 30°C, Mar del Plata tendrá otro sábado con condiciones agradables y registros elevados para esta época del año.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, para este sábado 28 de noviembre se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima que rondará los 29°C. El cielo estará mayormente nublado, aunque durante la mañana se prevén períodos de sol.

Una jornada soleada en una playa de Mar del Plata

La temperatura irá en ascenso desde las primeras horas del día y alcanzará sus valores más altos cerca del mediodía y las primeras horas de la tarde. Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad y el termómetro comenzará a descender hasta los 20°C.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad se mantiene muy baja durante gran parte de la jornada, aunque no se descartan algunas tormentas durante la noche.

Una familia disfruta de un día de playa en Mar del Plata con temperaturas agradables

Así, el último sábado de noviembre continuará con condiciones cálidas en Mar del Plata, después de un viernes que tuvo temperaturas propias de una jornada de verano.