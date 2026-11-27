Después de los 30°C, cómo estará el tiempo el último sábado de noviembre
Luego de que este viernes la temperatura alcanzara los 30°C, se espera otra jornada cálida en la ciudad, con una máxima cercana a los 29°C y cielo parcialmente nublado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una jornada de calor en la que la temperatura llegó a los 30°C, Mar del Plata tendrá otro sábado con condiciones agradables y registros elevados para esta época del año.
De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, para este sábado 28 de noviembre se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima que rondará los 29°C. El cielo estará mayormente nublado, aunque durante la mañana se prevén períodos de sol.
La temperatura irá en ascenso desde las primeras horas del día y alcanzará sus valores más altos cerca del mediodía y las primeras horas de la tarde. Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad y el termómetro comenzará a descender hasta los 20°C.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad se mantiene muy baja durante gran parte de la jornada, aunque no se descartan algunas tormentas durante la noche.
Así, el último sábado de noviembre continuará con condiciones cálidas en Mar del Plata, después de un viernes que tuvo temperaturas propias de una jornada de verano.
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