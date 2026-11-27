Noviembre cierra con cuatro días de “verano” y con máximas de 30 grados en Mar del Plata. Foto: 0223.

Tal como estaba previsto, Mar del Plata tendrá varios días con temperaturas de verano y según el pronóstico no habría lluvias a la vista.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 27 de noviembre se presentará con buenas condiciones meteorológicas, aunque con algunos períodos de nubosidad. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados, mientras que la mínima a la noche descenderá a los 20.

El sábado será un calco: la jornada tendrá una máxima de 30 grados y una mínima de 17, con alternancia entre momentos de sol y cielo parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, con valores que no superarán el 10%.

Para el domingo se espera otra jornada veraniega, con una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 18. El cielo tendrá algunos períodos de mayor nubosidad y el pronóstico contempla una probabilidad de precipitaciones de entre el 0 y el 30%.

En tanto, el lunes 30 continuará el tiempo templado a cálido, aunque con temperaturas algo más moderadas. Se prevé una máxima de 28 grados y una mínima de 18, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de lluvias.

El viento será algo aguafiestas para los amantes de la playa pero en cortos períodos y nada que no pueda solucionarse con un buen reparo: se espera ráfagas del sector noroeste que pueden llegar a los 50 km/h, durante la mañana y tarde del viernes y la mañana del sábado.