Llegás una tarde, cansado después de trabajar, con la guita justa en el bolsillo y la certeza de que la gran opción está ahí en la costa. Entrás, todos te saludan y saludás a todos, te hacen un lugarcito y te sentás: te ponen un mantel de papel, te alcanzan los cubiertos y te apoyan un vaso. Si tomás gaseosa, te abren una de litro y medio y te servís, que te cobran por vaso; si tomás vino, corre la misma regla.

En la barra asoma el sifón de soda, una bandeja con empanadas recién salidas del horno y los buñuelos de acelga a un costado. La gente entra y sale, todos saludan a Rubén, la tele está prendida y siempre (a cualquier hora) hay un partido de fútbol. A un lado tenés a alguien con ambo, que parece médico; del otro, a uno todo manchado de pintura que viene de la obra. La plata, como dijimos, es la justa, así que pedís un “Sanguchazo” que no falla. En las paredes, Maradona y Gardel te saludan.

Chiquito, sencillo, con banderines y camisetas de fútbol en las paredes, panera y servilletas

Cumple 50 años uno de esos lugares que forman parte del paisaje afectivo de Mar del Plata, tanto como el mar o los lobos marinos. Ubicado sobre el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, entre Ayacucho e Ituzaingó, justo enfrente de la playa, “La Moneda” celebra medio siglo de vida con la misma esencia de bodegón de barrio y con la barra como escenario principal.

La historia arrancó en 1976, un 27 de noviembre, como una apuesta de una familia que nada tenía que ver con la gastronomía. Rubén llegó desde Lomas de Zamora junto a su padre, su madre y su hermano, en tiempos bravos y complicados. "En realidad nosotros no éramos gastronómicos, veníamos de Buenos Aires, mi papá era colectivero y mi mamá tenía un almacén de barrio. Pero llegamos acá y hubo que iniciar algo nuevo, que para nosotros era todo totalmente nuevo", recordó Rubén en diálogo con 0223.

Al principio, el ritmo era otro: hasta alrededor de 1990 abrían solamente durante el verano, y recién a partir de ahí empezaron a sostener el invierno para trabajar todo el año. En aquellos primeros tiempos salían viandas y bandejitas para llevar, en una zona de La Perla que Rubén describe irreconocible frente a la actual: chalets típicos, parrillas y locales de verano, antes de que se levantaran muchos de los edificios de la cuadra siguiente y cuando enfrente, sin las actuales escolleras, se entraba con el medio mundo a sacar camarones.

lientes y empleados comparten la barra de La Moneda durante el festejo por los 50 años del local

De viandas de verano a marca registrada

Con los años, el lugar fue mutando y encontró su propia identidad. Si algo lo volvió inconfundible es el “Sanguchazo”, el clásico sandwich de milanesa con lechuga y tomate, o su versión “Sanguchazo completo”, con jamón, queso y huevo, un plato que se volvió referencia al comer al paso y que terminó pegándose al nombre del local. "En principio era ‘La Moneda’, nada más; hoy es ‘La Moneda el Sanguchazo’”, contó Rubén, que ya está acostumbrado a que lo reconozcan por el producto incluso lejos de la ciudad. "A mí me ha pasado de estar en cualquier parte del país y que me digan: '¡eh Sanguchazo!', ya perdí mi nombre", señaló entre las risas de la muchachada que escucha la historia mientras dialoga con 0223.

El patio exterior de La Moneda, que suma mesas y sillas en la vereda durante los días lindos

La barra, el barrio y la memoria compartida

Detrás de la barra, Rubén, que en su momento acompañó a sus padres y hoy trabaja junto a su esposa, hijos y nietos, sigue siendo el anfitrión de una comunidad que mezcla clientes de toda la vida, trabajadores que paran a comer y amigos del lugar. Hace unos años el espacio creció con un garage contiguo conectado por detrás de la barra, con más mesas, y en los días lindos suma mesas y sillas en la vereda. Adentro, el clima es puro bodegón: charlas cruzadas de un lado a otro de la barra, menú del día, buñuelos de acelga, pastas, estofado, copas que van y vienen y paredes pobladas de cuadros y pósters de fútbol, con mayoría Xeneize, aunque convivan hinchas de todos los colores, incluidos los de Aldosivi y Alvarado. "Es la Biblia del calefón", resumió Rubén.

“Nosotros arrancamos en 1976”, rememoró Rubén.

Entre anécdotas cruzadas, donde tranquilamente coinciden un cuidacoches y un político en la charla, y chicos que antes surfeaban u otros que sacaban camarones enfrente y hoy vuelven hechos adultos o profesionales, “La Moneda” sopla las 50 velitas con el humor y la memoria de siempre. "Enumerarte una anécdota sería injusto con los demás, pero realmente es muy, muy entretenido en rueda de amigos contar las cosas que han pasado, con nombres y todos los sustantivos y adjetivos que se puedan poner", cerró Rubén, celebrando medio siglo de ser, para miles de marplatenses, el lugar donde siempre hay un lugar en la barra.