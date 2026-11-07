Uthgra prepara una movilización histórica contra el Gobierno ante la situación crítica de la hotelería y la gastronomía

La hotelería y la gastronomía argentina atraviesan una situación crítica y Uthgra prepara una movilización nacional e histórica para el próximo 16 de noviembre, en reclamo de la homologación de los acuerdos salariales que llevan ocho meses frenados por el Gobierno nacional.

Bajo la consigna “El salario no puede esperar”, el gremio liderado por Luis Barrionuevo convocó a una gran protesta frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, para exigir que se reconozcan los aumentos acordados con las cámaras empresarias y que los trabajadores puedan recuperar poder adquisitivo.

La convocatoria tendrá una participación bien federal, con presencia de múltiples seccionales y, en ese sentido, Uthgra Mar del Plata, bajo la conducción de Pablo Santín, confirmó que movilizará más de 20 micros con trabajadores y trabajadoras de la actividad, en una clara demostración de respaldo a la conducción nacional que encabeza Luis Barrionuevo y al reclamo salarial.

La protesta nacional será el 16 de noviembre frente a la Secretaría de Trabajo.

"La situación del sector es cada vez más delicada. El cierre de establecimientos, la pérdida de puestos de trabajo, la caída del consumo y el aumento de los costos operativos golpean a una actividad fundamental para la economía y el empleo en todo el país", indicaron desde Uthgra.

A ese escenario se suma la demora del Ejecutivo nacional en homologar los acuerdos paritarios firmados entre Uthgra y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo 389/04.

Desde el gremio aclararon que "los aumentos ya fueron negociados y acordados con las cámaras empresarias", pero que la falta de homologación impide que esas actualizaciones lleguen al bolsillo de miles de trabajadores y trabajadoras.

La demora también genera incertidumbre para las empresas, que necesitan previsibilidad para planificar sus costos y sostener sus establecimientos, en un contexto económico complejo.

Advierten cierre de establecimientos, pérdida de puestos de trabajo, caída del consumo y aumento de los costos operativos.

En ese sentido, desde Uthgra advirtieron que "defender los salarios y los puestos de trabajo significa defender la actividad hotelera y gastronómica, sus fuentes de producción y el desarrollo de las economías regionales".

El secretario general de Uthgra Mar del Plata, Pablo Santín, respaldó la convocatoria nacional impulsada por Luis Barrionuevo y cuestionó la postura del Gobierno. “Los trabajadores no aguantamos más. El Gobierno está especulando con el hambre de miles de familias hoteleras y gastronómicas”, había manifestado.

La protesta del 16 de noviembre buscará convertirse en una expresión contundente de unidad de los trabajadores de todo el país, con una importante presencia de todas las seccionales en defensa del salario de los trabajadores y las trabajadoras de la hotelería y la gastronomía.