Los últimos fines de semana largos aumentaron la expectativa por la temporada de verano 2026/2017.

El fin de semana largo dejó un balance positivo para Mar del Plata, que volvió a mostrar un importante movimiento turístico impulsado por una variada agenda de espectáculos, propuestas gastronómicas y actividades culturales, deportivas y recreativas, en la antesala de una nueva temporada de verano.

De acuerdo al presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), Diego Juárez, "el movimiento registrado durante el fin de semana reafirma el potencial" de la ciudad "para atraer visitantes a partir de una agenda de eventos", lo que se buscará replicar en los meses entrantes.

Más allá de los chaparrones, el buen tiempo acompañó y la ciudad tuvo un positivo fin de semana largo en materia turística.

En ese sentido, destacó la coincidencia del fin de semana largo con los recitales de Tan Biónica, La Vela Puerca y Las Pelotas, junto a la inauguración de la temporada 2026/2027 de Mute y sus fiestas de música eléctrica, además de "las propuestas gastronómicas, culturales, deportivas y recreativas que permiten sostener la actividad turística más allá de los meses de verano", según expresó.

Al mismo tiempo, el funcionario valoró especialmente el desempeño del sector gastronómico, que volvió a ser "uno de los grandes protagonistas, especialmente en los corredores centrales, con un movimiento muy similar al registrado durante el fin de semana de la visita del Papa León XIV".

Comenzó la cuenta regresiva para la temporada de verano y desde el Emtury crece el optimismo.

"Se reflejó una importante circulación de público y una fuerte actividad en bares, restaurantes y espacios de encuentro. La ciudad volvió a demostrar que tiene mucho para ofrecer y que cada fin de semana largo representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el turismo y la actividad económica local", sostuvo.

Por último, el titular del Emturyc tuvo en cuenta las alentadoras cifras turísticas del mes y en la previa de la temporada de verano, aseguró que se encuentran con la certeza de que "Mar del Plata es el destino".