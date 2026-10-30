Abrir un comedor o restaurante chico: cómo elegir el equipamiento de cocina

La cocina que armas hoy es la base del local que vas a tener dentro de unos años.

Una cocina profesional no es una cocina de casa más grande. Es una línea de producción que tiene que rendir igual un martes a media tarde que un sábado a las diez de la noche, con el salón lleno. Esa diferencia, entre cocinar para una familia y producir platos en serie, es la que define casi todas las decisiones de equipamiento cuando abrís un comedor o un restaurante chico.

Qué está en juego

El equipamiento de cocina suele ser una de las inversiones más fuertes al abrir un local gastronómico, y también una de las más difíciles de corregir. Un salón se puede redecorar en un fin de semana. Una cocina mal planificada, en cambio, obliga a mover instalaciones de gas, desagües, conductos y tomas eléctricas.

Además, no todo depende de tu gusto o de tu presupuesto. Hay normas que condicionan qué podes instalar y cómo. Las exigencias concretas cambian según el municipio, porque la habilitación es local. Como referencia, el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires establece para las cocinas de locales gastronómicos una superficie mínima de tres metros cuadrados, un lado mínimo de un metro cincuenta y un ancho de circulación de al menos noventa centímetros. También exige como mínimo una pileta de lavar y una superficie de apoyo de sesenta centímetros de profundidad. Si tu local está en otra jurisdicción, las cifras pueden ser distintas, pero la lógica es la misma: antes de comprar, conviene saber qué te van a pedir para habilitar.

Por eso, el orden recomendable es ir de lo general a lo puntual. Primero, la normativa y el espacio disponible. Después, el menú que vas a ofrecer y el volumen de cubiertos que esperas. Recién al final, la elección de cada equipo. Los tres factores que más pesan son la cocción, el frío y la extracción.

La cocina que armas hoy es la base del local que vas a tener dentro de unos años.

Factor 1: la cocina

El equipo de cocción es el corazón del local y el que más se ve afectado por el menú. Un comedor de platos del día con guisos y milanesas no necesita lo mismo que un local de pastas o una parrilla. Antes de mirar modelos, conviene responder tres preguntas: cuántas preparaciones vas a tener en simultáneo en el momento de mayor demanda, qué tamaño de ollas y sartenes vas a usar y si necesitas horno integrado o aparte.

Las cocinas industriales están pensadas para ese uso intensivo. Suelen tener quemadores de mayor potencia, estructura más robusta y hornallas preparadas para ollas grandes y pesadas. También son más fáciles de reparar y de conseguirles repuestos, algo clave cuando un equipo parado significa platos que no salen.

Si en tus búsquedas aparece algo como cocina industrial morelli, la recomendación es la misma que para cualquier marca: revisar en la ficha del fabricante la cantidad de quemadores, el tipo de gas y las medidas, y compararlas con el espacio real que tenes.

Al evaluar una cocina industrial Morelli o de cualquier otro fabricante, también conviene verificar que el artefacto esté aprobado. Al comprar un artefacto a gas, hay que confirmar que esté certificado por un organismo acreditado por el ENARGAS y que tenga adherida la oblea correspondiente.

Hay otro punto que genera dudas en los locales chicos: si alcanza con una cocina de uso doméstico. Una cocina hogareña, como una cocina multigas Atma de cuatro hornallas, está diseñada para el ritmo de una casa, no para muchas horas seguidas de producción. Si estás evaluando esa opción, consulta con el área de habilitaciones de tu municipio y con un gasista matriculado si es admisible en tu caso.

La instalación de gas, en cualquier caso, tiene que hacerla un gasista matriculado. Y no es un detalle menor: define dónde podes ubicar el equipo y qué ventilación vas a necesitar.

Factor 2: el frío

Si la cocción define qué podes servir, el frío define qué podes guardar sin riesgo. En un local gastronómico, la cadena de frío no es una recomendación: es una condición sanitaria.

La ANMAT indica que los alimentos que requieren frío deben conservarse a una temperatura de refrigeración menor o igual a 5 °C, y menor a 2 °C en el caso de la carne picada. Para la congelación, el rango indicado va de −12 °C a −18 °C. Estos valores sirven de criterio para elegir equipos. No alcanza con que una heladera “enfríe”: tiene que sostener esas temperaturas con la puerta abriéndose decenas de veces durante el servicio.

Para un local chico, las opciones habituales son las heladeras y freezers comerciales verticales, las mesas refrigeradas (que combinan superficie de trabajo y frío debajo) y, en locales con más volumen, las cámaras. La elección depende de cuánta mercadería compras por vez, con qué frecuencia te abastecen y cuánto espacio tenes. Para el equipamiento de apoyo que no es industrial, como heladeras o freezers chicos, las ofertas del Cyber Monday pueden ayudar a ajustar la inversión inicial.

Dos detalles que suelen olvidarse: conviene que los equipos tengan visor de temperatura, para controlarla sin abrir, y que haya espacio suficiente para separar crudos de cocidos.

Factor 3: la extracción

Es el factor que más se subestima y el que más problemas trae después. Una cocina gastronómica genera humo, vapor, grasa en suspensión, calor y olores, y todo eso tiene que salir del local.

El Código Alimentario Argentino establece que los locales de expendio de alimentos deben contar con un equipo de extracción de aire cuando se genera calor o polvo en exceso. En la Ciudad de Buenos Aires, el Código de Edificación exige además que el artefacto de cocina tenga una campana o pantalla deflectora orientada hacia un conducto que salga, para evacuar humo, vapor, gases y olores.

En la práctica, esto significa que la ubicación de la cocina depende de por dónde pueda salir el conducto. En locales alquilados, sobre todo en edificios, es una de las primeras cosas que conviene verificar antes de firmar el contrato. Una campana sin salida adecuada no cumple su función y puede trabar la habilitación.

También hay que prever el mantenimiento: los filtros de las campanas acumulan grasa y necesitan limpieza periódica.

La recomendación

Antes de comprar el primer equipo, hace el recorrido en este orden:

Normativa: averigua en tu municipio qué exige la habilitación para la cocina de un local gastronómico.

Espacio: medí el local y verifica por dónde pueden salir el conducto de extracción y la instalación de gas.

Menú y volumen: definí qué vas a cocinar y cuántos cubiertos esperas en el pico de demanda.

Equipos: recién entonces elegí cocina, frío y extracción, priorizando que estén certificados y que tengan servicio técnico y repuestos disponibles.

Hacia adelante

Un comedor que funciona bien rara vez se queda igual. Con el tiempo se amplía el menú, se suma delivery o se agregan mesas, y la cocina tiene que acompañar ese crecimiento. Por eso conviene planificar desde el principio con algo de margen: dejar previsto el espacio para un equipo de frío adicional, dimensionar la extracción pensando en más quemadores o elegir equipos modulares que se puedan sumar. La cocina que armas hoy es la base del local que vas a tener dentro de unos años.